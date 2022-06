Así es Inmaculada Casal, el gran amor de María del Monte

La semana del Orgullo está a punto de comenzar en Madrid, aunque en otras ciudades ya ha dado su propio pistoletazo de salida, como por ejemplo en Sevilla. Fue durante la pasada tarde noche cuando la Alameda de Hércules de la ciudad hispalense se llenó de un público que esperaba como agua de mayo el pregón de María del Monte, el cual estuvo lleno de sinceridad y reivindicación.

Para sorpresa de todos los allí presentes, la cantante desveló, por primera vez y de manera pública, lo mucho que quiere a su novia: “A mí, por mí, me da igual, pero no quiero que la gente sufra. Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí. Y que, por supuesto, mi pareja está esta tarde noche aquí”. Unas palabras con las que salía del armario y confesaba su orientación sexual sin reparo alguno, mientras lucía un look de lunares con la bandera LGTBI: “He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba”, explicaba. Un testimonio que ha hecho que sean muchos los fans que se pregunten quién es la mujer que ha conquistado el corazón de la intérprete de Cántame. Esta no es otra que Inmaculada Casal, periodista que, durante la pasada tarde, dejaba atrás la vergüenza para dar un paso al frente y subir al escenario junto a su pareja, dándose así a conocer de manera pública después de haber permanecido más de dos décadas en un hermético segundo plano.

Todos los detalles sobre Inmaculada Casal

El considerado por María del Monte como “el amor de su vida” nació el 15 de febrero de 1964 en Barcelona, yéndose a vivir a Sevilla a muy corta edad. Más tarde, optó por desplazarse hasta la capital para dar comienzo a una carrera de Ciencias de la Información, de la cual se graduó en 1988, ejerciendo posteriormente como experta en esta profesión, desempeñando papeles en distintos medios de comunicación, pero sobre todo en la televisión. Se estrenó en el mundo mediático de la mano de Telesur, donde presentó un programa de entrevistas, pero dado su éxito dio el salto a Canal Sur, abordando espacios que iban desde informativos de tribunales y Casa Real, hasta aquellos centrados puramente en entretenimiento, como Contraportada y De lujo.

Con casi treinta años de trayectoria profesional, Inmaculada puede presumir de ser Jefa de Sociedad de Canal Sur TV, habiendo sabido adaptarse plenamente a la evolución que ha tenido lugar en el mundo televisivo e incluso escribiendo su propio blog, el cual compagina con una gran actividad en redes sociales. De hecho, en estas plataformas 2.0 es donde más se puede apreciar el estrecho vínculo amoroso que une a la pareja, habiendo hecho públicas distintas instantáneas que demuestran ser uno de los tándem más consolidados a nivel nacional, permaneciendo juntas tanto en los buenos momentos como en los malos.