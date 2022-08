Isabel Pantoja reaparece tras su cumpleaños

Parece que la calma está llegando -muy poco a poco- a la vida de Isabel Pantoja. Después de unos meses convulsos con batallas legales y problemas familiares de por medio que le han obligado a alejarse del foco mediático, la tonadillera ha regresado con más fuerza que nunca a golpe de gira por América. Un regreso a su vida laboral que comenzará en Nueva York, para pasar por Chicago, Los Ángeles o Miami, entre otros destinos, con el fin de poner el broche de oro a un 2022 de lo más complicado. Y es que, este resurgir de sus cenizas coincide, nada más y nada menos, que con una fecha muy señalada en el calendario: su cumpleaños. La intérprete de Marinero de luces ha soplado las velas en medio de una remontada personal y profesional, eso sí, sin salir de Cantora.

Se trata del primer cumpleaños que pasa sin su madre, que falleció el pasado 29 de septiembre. Una gran ausencia que se ha sumado a la de Kiko Rivera, con quien aún a fecha de hoy tiene un importante distanciamiento y algunas rencillas que solucionar. Es por ello que, pese al misterio por la venta de Cantora, su círculo más cercano ha querido desplazarse hasta la propiedad para celebrar junto a ella este día tan especial. Lejos han quedado ya las fiestas multitudinarias que la artista organizaba cada año, que han sido reemplazadas por una celebración en petit comité a la que no han faltado ni su hija Isabel, ni su sobrina Anabel que, tal y como ha compartido en sus historias de Instagram, no se ha querido perder el momento de soplar las velas, con una tarta de cumpleaños de lo más original en la que se pueden ver los diferentes looks que la cantante ha lucido en el escenario. Un cumpleaños atípico, pero de lo más especial.

En esta nueva vuelta al sol, la tonadillera ha aprovechado la oportunidad para reaparecer en las redes sociales. “Mi bella gente que me habéis escrito de muchas partes del mundo, muchísimas gracias por vuestras felicitaciones por mi cumpleaños. Imposible hacerlo de uno en uno y lo hago por aquí y por todo lo que me habéis deseado os doy las gracias de corazón”, ha escrito en un post donde ha dejado claro que, pese a su silencio, está muy agradecida con sus fans por todo el amor recibido. “Siempre vuestra Isabel, que tengamos todos muchísima salud”, ha finalizado el mensaje, acompañado de una fotografía en blanco y negro con la palabra “Gracias” en mayúsculas.

Sea como fuere, lo que está claro es que Isabel Pantoja se ha convertido en el claro ejemplo de un ave fénix que, pese a las circunstancias personales que están rondando por su vida, sigue cosechando éxitos. El pasado mes de mayo ponía rumbo a Latinoamérica, colgando así el cartel de sold out gracias a su gira Enamórate y ahora, un paso más allá, pondrá rumbo a Estados Unidos en la que se espera que sea una exitosa gira llena de sorpresas y emoción.