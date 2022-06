Isabel Pantoja se despide de Cantora: todos los detalles

Cambio radical en la vida de Isabel Pantoja. Al parecer, tal y como ha confirmado Viva la vida, la tonadillera habría vendido Cantora, haciendo que la pesadilla que tantos años le ha perseguido llegue a su fin. La finca, valorada en 10 millones de euros, heredada de Paquirri, habría sido comprada por un empresario anónimo hasta la fecha. Una inesperada venta que no ha sido nada fácil, pues Kiko Rivera habría sido un obstáculo importante en la gestión.

Según el espacio televisivo presentado por Emma García, el DJ -que es propietario del 47% de la finca- habría puesto varias exigencias en la compra, haciendo que el proceso se haya retrasado, pues el comprador no habría estado de acuerdo con estas condiciones. Al parecer, este acuerdo tendría que ver con la deuda que aún arrastra Cantora, que alcanzaría los 1,5 millones de euros, tal y como informó Kiko en su última entrevista. Además, este mismo empresario también habría comprado el amplio y famoso ático de Fuengirola, de 248 metros cuadrados. Una casa de cuatro dormitorios y una terraza, valorada en 650 mil euros, donde la tonadillera veraneaba. No obstante, el ahora propietario de los dos domicilios habría firmado un contrato de confidencialidad para que no se pueda hablar de este tema con los medios de comunicación.

Esta venta supondría que Isabel Pantoja habría dado portazo al que ha sido su refugio en estos complicados meses alejada del foco mediático. Además, podría suponer un acercamiento entre madre e hijo al deshacerse de la finca que ocasionó la guerra entre ellos. Finalmente, la compra de Cantora se hará efectiva en los próximos días, pues por el momento lo único que hay es un contrato de arras a espera de la firma final. Una buena noticia, ya que tanto Isabel como Kiko podrán saldar por fin sus deudas con Hacienda, empezando una nueva etapa alejada de toda polémica. No obstante, esto supone que la cantante habría tenido que encontrar otro lugar donde vivir y, tal y como ha comunicado José Antonio Avilés, habría sido el propio empresario quien le habría puesto a su disposición una serie de viviendas para que eligiese la que más se adaptase a sus necesidades.

Pero el proceso, aunque ha llegado finalmente a buen puerto, no ha sido un camino fácil, pues Isabel Pantoja necesitaba la aprobación de Kiko Rivera para vender Cantora. Al parecer, el hermano de Isa Pi habría tenido tiempo para pensar en el asunto, llegando a la conclusión de que era la mejor opción para saldar sus deudas. Avilés ha comentado que se ha puesto fin a una serie de deudas sobre Cantora a cambio de quedarse con la finca: “La persona que compra Cantora cuenta que es Kiko Rivera quien no para de poner impedimentos para llevar a cabo la firma de la compra”. Al parecer, mientras la tonadillera pedía dos millones y medio de euros, Kiko alzaba mucho más el precio. Sea como fuere, lo cierto es que ya existiría un contrato de arras que no se podría revocar.