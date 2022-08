Isabel Pantoja celebra su 66 cumpleaños en plena remontada

Isabel Pantoja celebra una nueva vuelta al sol. La tonadillera sopla 66 velas, pero no se trata de un cumpleaños cualquiera, sino de su propio renacimiento personal, pero también profesional. Desde hace algo más de un año y medio, la intérprete de Marinero de luces ha optado por la ley del silencio, concretamente desde que se desatara la brutal guerra mediática con su hijo, Kiko Rivera. Mientras que el DJ ha ido realizando duras declaraciones en su contra, la artista ha preferido alejarse del foco mediático y, por ahora, no ha mediado palabra sobre el entramado familiar en el que se encuentra.

Lo que parecía una inocente llamada en octubre de 2020 se convirtió en un frente abierto que todavía no ha conseguido cerrar. Sin embargo, parece que, por el momento, hay una tregua entre madre e hijo. El pasado mes de septiembre, la cantante recibió un duro golpe del que todavía se está recuperando. Su madre, doña Ana fallecía a los 90 años de edad en la finca Cantora. Esta tragedia supuso un punto y aparte en el enfrentamiento con su hijo, ya que se desplazó hasta la propiedad que le había visto crecer para estar al lado de su progenitora.

“Cuando llegué a Cantora acompañado de mi primo Manuel Cortés bajó una persona que trabaja para mi madre a abrirme la puerta de la finca (…) Cuando empiezo a llegar a la casa veo de lejos a una persona en el patio, me acercaba nervioso con el corazón saliéndoseme por el pecho y me doy cuenta de que es mi madre (…) Nada más vernos nos abrazamos y nos tiramos quince minutos abrazados, sin hablar, no había nada que decir, lo único que ella hizo fue, mirando al cielo, darle gracias a mi abuela diciendo ‘Gracias mamá, has tenido que morir para que mi hijo venga a verme’ (…) En ese momento volvió a ser mi madre, durante esos quince minutos era mi madre, la que yo necesitaba y habría matado para que esos quince minutos hubieran durado una eternidad”, dijo Kiko días después de la pérdida de su abuela en el Deluxe.

De esta manera, Isabel Pantoja pasará su primer cumpleaños sin su madre, a quien ha estado muy unida desde siempre. Como apoyo principal, cuenta con su hermano Agustín, con quien comparte su rutina y su día a día.

En cuanto a lo profesional, parece que la artista ha cogido carrerilla y ha retomado algunos compromisos profesionales que le han devuelto toda la ilusión. El pasado mes de mayo ponía rumbo a Latinoamérica donde colgó el cartel de sold out con su gira titulada Enamoráte. Ahora, ha ido un paso más y pondrá rumbo el próximo 11 de noviembre a Estados Unidos, a la ciudad de los rascacielos, a Nueva York, poniendo fin así a la maldición de dar conciertos al otro lado del charco. Visitará también Chicago, Los Ángeles, Houston, Miami o Puerto Rico, para poner un broche de oro al 2022 en el ámbito profesional.

Destacar también, su gran reaparición el Día del Orgullo celebrado en Madrid. La Plaza de España de la capital madrileña fue testigo del discurso que dio la tía de Anabel Pantoja durante la gala Mr. Gay a la que asistió en calidad de invitada.

“Agradeceros a todos, que habéis estado aquí tantas horas. Os he estado viendo desde la habitación, y he estado todo el tiempo emocionada. Hoy se ha hecho realidad, y vuestro orgullo es MÍ orgullo, porque sin vosotros, los de todo el mundo, esta que está aquí, no estaría aquí de pie. Os agradezco con todo mi corazón, a este colectivo que llevo en mi alma desde que comencé a cantar, y que gracias a ustedes hemos podido ser artistas, y de las grandes, de las que no se olvidan, y si no se olvidan es por ustedes, porque lo dais todo”, pronunció. Además, lució un espectacular look donde las plumas y el brillo fueron los grandes protagonistas.

El gran misterio de la venta de Cantora

Tras la muerte de doña Ana, parece que es el momento de vender Cantora. Tal y comor reveló Antonio Rosi en Viva la Vida a Isabel Pantoja «la casa se la cae encima». No es la primera vez que la propiedad se encuentra en venta, hace unos meses también lo estaba, pero finalmente no llegó a nada ya que Isabel encontró la manera para no despedirse de la vivienda.

A principios del mes de julio, Paloma García-Pelayo intervenía en El Programa del Verano, donde reveló unos datos exclusivos sobre el comprador de Cantora. La periodista tuvo oportunidad de mantener una conversación larga y tendida con el empresario interesado en la vivienda, pudiendo aclarar que “por el momento Cantora no se ha vendido” y que “siempre se estaría hablando de la venta de la parte que le corresponde a Isabel Pantoja”.