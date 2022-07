Carmen Lomana ha celebrado por adelantado su cumpleaños con una divertida fiesta en uno de los hoteles más conocidos de la capital. A pocos días además de que tenga lugar su santo, la socialité ha cambiado de planes en esta ocasión. Es habitual que Carmen Lomana aproveche la llegada del verano y su estancia en Marbella para disfrutar de esta jornada, pero esta vez ha preferido organizar una fiesta en Madrid, a la que han asistido numerosos rostros conocidos del panorama nacional que no han dudado en acompañar a la socialité en este día tan especial para ella. Entre los asistentes se encontraban Alba Carrillo, Paloma Segrelles, Luis Gasset o Mónica Martín-Luque, entre otros.

“Me encanta cumplir años, cómo no me va a gustar. La mejor edad es la que tengo”, ha dicho muy sonriente a las cámaras de la Agencia Gtres, a las que ha confesado que este año quería festejar en Madrid, donde hacía mucho tiempo que no celebraba su aniversario.

En el ecuador del mes de julio, Carmen está deseando empezar las vacaciones y tiene muchos planes apetecibles en mente. No solo viajará a Marbella, sino que también tiene pensado pasar unos días en la localidad francesa de Saint Tropez y en Asturias.

Muy pendiente siempre de la actualidad, Lomana no ha tenido reparos en pronunciarse sobre uno de los temas más destacados de las últimas semanas: Las palabras de la cantante Isabel Pantoja en el Orgullo LGTBIQ+ de Madrid. La artista fue la encargada de dar el pregón y protagonizar una actuación y en su discurso dijo que “era una más de ustedes”. Unas palabras que muchos han visto como una declaración por parte de la tonadillera, a tenor de la reciente revelación por parte de la que fuera su amiga, María del Monte, que anunció públicamente su orientación sexual y presentó a su pareja.

Sobre las declaraciones de Isabel Pantoja, Lomana ha dicho que considera que sus palabras fueron de apoyo al colectivo LGTBI, pero también una manera de expresar lo que siente: “Era un apoyo y luego es una manera de decir… todos lo sabemos, tampoco nos ha dicho nada nuevo. Ella es muy moderna. Ella es género fluido. Eso de salir del armario es algo que no me gusta nada, esa palabra, como si estuvieran encerrados en un armario”, ha declarado Carmen Lomana.

Carmen Lomana también ha comentado el reciente ‘incidente’ que protagonizó con Tamara Falcó, que eligió para la boda de su primo un vestido boho de Zimmerman que ella había llevado antes en un acto en el que ambas coincidieron. “Ya paso. Mientras no salga en tantas fotos como una boda, yo feliz. No me importa nada”, ha dicho Lomana, que además ha confesado que le ha mandado un mensaje a la marquesa de Griñón, aunque no ha tenido respuesta todavía.