Ayer fue uno de los días más marcados en rojo en el calendario del año: el cumpleaños de Isabel Pantoja. En mitad de su remontada personal y profesional, con un gira por América por delante y con varios frentes abiertos familiares aún por resolver, la tonadillera celebró una vuelta al sol llena de positivismo y palabras de agradecimiento. Lejos de las multitudinarias celebraciones en Cantora con muchos rostros conocidos del panorama nacional como antaño, la cantante quiso soplar las velas en la más estricta intimidad y rodeada de su círculo más cercano. Celebración que no se quiso perder su hija Isa Pantoja, que hoy ha revelado todos los detalles de este día tan especial.

“Comí allí y probé el gazpacho. De verdad, nunca había probado el gazpacho de mi madre, porque no es algo que me guste y lo probé y me tomé tres vasos. Tiene que sacar una línea de gazpachos”, ha confesado entre risas en El programa del Verano, donde se ha sentado para desvelar cómo ha sido el cumpleaños más triste de su madre. Tal y como ella misma ha relatado, fue con su hijo Alberto y estuvo un rato hablando con su madre, para finalmente regresar a su casa sobre las siete de la tarde. Al parecer, Anabel y su prima no coincidieron en Cantora, pues Anabel llegó tarde de visitar a sus padres, tal y como ella misma ha publicado en su cuenta de Instagram, donde ha compartido una foto de una original tarta de cumpleaños. “Había varias tartas, pero ya habían apagado las velas, supongo la noche anterior”, se ha sincerado Isa, con cierta tristeza de haberse perdido ese momento.

En cuanto a cómo vio a su madre en este día tan especial, la joven ha comunicado que está “bien”, aunque para ella su cumpleaños es un día más, pues “ya no lo celebra como antes”. Y es que, pese a echar de menos a su madre en este primer cumpleaños desde su fallecimiento, Isabel Pantoja ha estado rodeada de la gente que más la quiere. “No se lo esperaba. Yo creo que ella diría: ‘bueno, a lo mejor pueden venir porque es un día especial’. Nosotros hemos ido para estar con ella y, aunque pensaba que iba a venir Anabel y sus amigos, aún así la sorpresa se la llevó”, ha comunicado.

Quien, como era de esperar, se ha perdido el cumpleaños de la artista, ha sido su hijo Kiko, que no ha querido pronunciarse al respecto ni si quiera en redes sociales. “En este caso no he llamado a mi hermano, no me he puesto en contacto con las niñas para que hablen con mi madre, lo he respetado y ya está”, ha comunicado Isa, dejando claro que a partir de ahora ella se va a mantener al margen en este conflicto. No obstante, aunque ha confesado que su madre no ha mencionado a su hermano, ella sí que ha notado cómo Isabel Pantoja echa en falta al DJ: “No me lo ha dicho, pero se nota. Y si está ahí Albertito, pues en la cara notas la tristeza que tiene de que no estén sus nietos en días importantes”.

Un cumpleaños que llega justo cuando la tonadillera se encuentra en plena remontada profesional, regresando a los escenarios con más fuerza que nunca. “Ya sabéis que tiene una gira ahora en América y estaba muy ilusionada con eso”, se ha sincerado Isa, que ve en este nuevo proyecto la oportunidad ideal para que su madre resurja de una vez de sus cenizas. “Le viene muy bien y tenía muchas ganas de empezar a cantar”, ha sentenciado. Será el próximo mes de noviembre cuando Pantoja retome lo que más feliz le hace en el mundo, su profesión, teniendo como primer destino Nueva York.