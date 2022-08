Irene Rosales y Kiko Rivera iniciaron hace unos días sus vacaciones junto a sus dos hijas. El destino que ha escogido el matrimonio para poder desconectar ha sido Punta Cana. A través de sus respectivas redes sociales han ido relatando cómo es su día a día mientras disfrutan de las aguas cristalinas del citado enclave y de las lujosas instalaciones del hotel en el que se hospedan.

Primero fue el DJ quien sufrió un revés de salud, ya que tuvo que marcharse a la habitación y parar sus vacaciones por unas horas tras sufrir una insolación de la que se recuperó. Ahora, ha sido Irene quien ha contado a sus seguidores lo que le ha ocurrido. «Hoy estoy plof, esto de cambios de comida, agua y demás… afecta a mi barriguita y a la de todos los que vienen. Hoy he caído yo…», comenzaba diciendo mientras se encontraba en una de las tumbonas del complejo hotelero mientras Kiko le hacía un masaje en los pies.

“Estoy flojilla. Los cambios de la comida me tienen muerta. Menos mal que aquí en el hotel en el que estamos hay miniclub y puedes dejar a los niños desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. Nosotros repetimos en este hotel, pero no nos habíamos dado cuenta de esto”, añadía. “He ido a buscarlas y siempre mis hijas me dicen que no se quieren ir. Por lo tanto, algo muy bueno están haciendo para que los niños no quieran salir de allí. Los llevan a la playa, a la piscina y hacen muchísimas actividades. Y yo, que hoy estoy un poquito ‘plof’ me ha venido muy bien. A ver si me recupero pronto”, contaba.

Horas después, Irene Rosales ha dado la mejor de las noticias y, es que se está recuperando poco a poco. De esta manera, la que fuera colaboradora de Viva la Vida ha podido continuar sus vacaciones con total normalidad.

Nueva temporada ‘En casa con Kiko’

Mientras disfruta en familia de unas idílicas vacaciones, Kiko Rivera ha aprovechado para revelar en su cuenta de Instagram que el próximo mes de septiembre comienza una nueva temporada de En casa con Kiko. Un espacio de entrevistas que se pueden ver de manera completamente gratuita a través de su perfil de Twitch. «¡Ahora si familia!

Vuelve En casa con Kiko a mi canal de Twitch. Con nuevos invitados y muchas muchas risas. Próximamente fecha de estreno», indicó el pasado 27 de agosto.

En la pasada entrega, el hijo de Isabel Pantoja pudo entrevistar a numerosos rostros conocidos como Bertín Osborne, Jorge Javier Vázquez, entre otros. Por ahora, no ha revelado quienes serán los famosos que formarán parte de esta entrega que arranca en tan solo unos días.