Una pausa temporal y un ‘no’ definitivo: Irene Rosales reordena su vida

Irene Rosales ha dado comienzo a un nuevo reto profesional. Era hace escasas horas cuando la esposa de Kiko Rivera anunciaba a bombo y platillo en sus redes sociales una noticia muy esperada. Al parecer, la que fuera colaboradora de Viva la vida ha optado por dar un paso al frente en el terreno laboral al unirse a la empresa Misako como imagen de la campaña otoño-invierno 2022/23. Un giro de 180 grados en su currículum que ha hecho que el equipo de LOOK se pregunte si sigue en funcionamiento VAROI, la marca de bolsos que la nuera de Isabel Pantoja fundó el pasado mes de febrero, y de la que apenas se han vuelto a saber detalles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VAROI (@varoi_oficial)

Este digital se ha puesto en contacto con Irene para conocer más sobre esta unión a una de las firmas más destacadas del panorama nacional en el ámbito de los bolsos y los accesorios. Un fichaje que ha llenado de ilusión a Rosales: “Estoy supercontenta. La verdad es que estoy muy contenta. Ha sido un proyecto muy bonito y estaba deseando que viese la luz, así que estoy muy contenta con el trabajo que hemos hecho todo el equipo”, comenzaba explicando en exclusiva para LOOK, para después entrar en más detalles sobre si ha tenido algo que ver esta nueva iniciativa con la aparente desaparición de VAROI: “No tiene nada que ver. Sigue adelante, pero lo que pasa es que claro, en el mundo de las redes muchas veces pues tocas con cosas que son de la misma familia, pero no pasa nada”, admitía, dejando entrever que su proyecto tenía mucho que ver con la función que a día de hoy desempeña en Misako, razón por la que ha tenido que dejarlo en un segundo plano: “Sigo adelante, pero está un poco más apartado por así decirlo, no es que lo haya dejado. Profesionalmente, ahora mismo, lo de Misako venía muy bien y obviamente es una experiencia nueva”, zanjaba, visiblemente ilusionada y con muchas ganas de seguir creciendo de la mano de una marca muy demandada tanto online como en tienda física.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MISAKO | Bags and backpacks (@misakoshop)

En lo que a la televisión respecta, Irene tiene claro que prefiere mantenerse al margen de todo aquello que tenga que ver con el foco mediático, centrándose plenamente en una faceta como influencer y empresaria que parece estar dándole muchos frutos: “Nada, televisión nada”, zanjaba muy contundente y segura de que su felicidad, a día de hoy, no tiene relación alguna con estar frente a las cámaras, como ya hizo durante una larga temporada en Viva la vida en virtud de colaboradora.

Ahora, la exconcursante de Gran Hermano VIP ha optado por llevar a cabo una vida más familiar, estando plenamente volcada con el cuidado de sus pequeñas y con el apoyo hacia su marido, Kiko Rivera, quien también permanece alejado de la televisión y sin intención de volver a corto plazo: “Todo está perfecto. Estamos todos muy contentos, está todo perfecto”, explicaba Irene para LOOK con un tono cargado de tranquilidad después de la tormenta vivida en el clan Pantoja.