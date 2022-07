Isabel Pantoja se encuentra de nuevo en primera plana mediática. El motivo no es otro que el de la fulminante entrevista que dio el pasado miércoles Irene Rosales en la que no dejaba en muy buen lugar a la artista. «No discuto que tenga una depresión, pero yo también he pasado un tiempo muy malo, y hay que cambiar (…)”, llegó a decir la mujer de Kiko Rivera. Aunque eso no es todo, porque Rosales también hizo hincapié en que la tonadillera se ha desentendido de sus nietas.

“A sus nietas las va a tener siempre, pero va a ser demasiado tarde porque ella está perdiendo el tiempo. Mi suegra no ha vuelto a preocuparse de sus nietas”, añadió con contundencia en la revista Lecturas. En esas declaraciones, la televisiva también hizo referencia a que Kiko nunca ha tratado mal a ninguna mujer, recordando así el episodio que vivió el DJ con su hermana y que contó el propio intérprete de Así soy yo. También, expresó que «Isabel Pantoja ha dañado psicológicamente a Kiko». Días después de esta polémica entrevista, ha reaparecido Isabel Pantoja. Este jueves 7 de julio, Isabel se ha dejado ver cogiendo un vuelo en el aeropuerto de Jerez para poner rumbo a Madrid.

Vestida completamente de negro de pies a cabeza y con unas enormes gafas con las que ha ocultado su rostro, ha llegado a las inmediaciones de la terminal. Cuando los medios allí presentes le han preguntado cómo está, la artista ha respondido que «muy bien». Gesto, que sorprende, ya que siempre ha optado por la ley del silencio. Sin embargo, cuando ha sido preguntada por la frase de Rosales en la que le apunta directamente a ella sobre el daño psicológico que sufre Kiko, se ha parado en seco y ha suspirado. No ha querido hacer declaraciones al respecto ni contestar a la mujer de su hijo, dejando una vez más claro, que el hermetismo siempre formará parte de su modus operandi a la hora de afrontar cualquier encuentro con la prensa.

El próximo sábado la cantante se convertirá en una de las grandes protagonistas de este Orgullo 2022, -después de dos años sin celebrarse por la pandemia del coronavirus-, ya que acudirá como invitada a la gala Mr Gay que se celebrará en la céntrica Plaza de España de la capital a las 20:00 horas. Además, recibirá un premio “por su trayectoria y cercanía con el colectivo LGTBI”. Eso no es todo, porque desde la organización han revelado que está prevista “una gran sorpresa”, lo que ha hecho barajar la posibilidad de que Isabel Pantoja actúe tras su breve gira por Latinoamérica.

De esta manera, la cantante coge el testigo a Chanel Terrero, representante de España en Eurovisión 2022, quien dio el pregón el pasado miércoles en la Plaza Pedro Zerolo, uno de los centros neurálgicos de los festejos que se extenderán a lo largo de todo el fin de semana.