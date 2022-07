Irene Rosales arremete contra Isabel Pantoja y su hija como nunca antes: “Estoy harta”

Irene Rosales ha dado un paso al frente. Después de haber permanecido más de un año guardando una absoluta hermeticidad con respecto a todo lo referente a la familia de su marido, la excolaboradora de Viva la vida ha dado la cara con la máxima sinceridad, respondiendo a las últimas declaraciones de Isa Pantoja y desvelando en qué punto se encuentra la relación de Kiko Rivera con Isabel Pantoja.

En primer lugar, y aunque no está de acuerdo con algunas de las formas utilizadas por el DJ a la hora de hablar sobre su progenitora y sobre su hermana, Irene Rosales ha confesado estar “muy harta” de todo lo que se ha dicho sobre ella, razón por la que se vio obligada a dejar su puesto de trabajo en televisión. Y es que, últimamente ha sido duramente señalada por no haber acogido una postura de conciliación con respecto al conflicto entre Kiko Rivera e Isa Pantoja: “Isa no entiende que cuando Kiko contó intimidades de ella, no me posicionase a su favor. Lo que no voy a hacer es echar más mierda a Kiko”, comenzaba explicando, dejando entrever que, aunque en un primer momento el intérprete de Quítate el top no hizo bien las cosas, ya ha pagado por ello con creces, llegando a afectarle psicológicamente: “Le afectó muchísimo, no levantaba cabeza. Tiene un corazón enorme, muy romántico. Habrá cometido sus fallos con sus parejas, pero jamás ha tratado mal a ninguna mujer”, sentenciaba, aclarando así que no son ciertos los rumores que apuntan a que el hijo de Francisco Rivera podría haber tenido ciertas actitudes machistas con las féminas de su alrededor.

Durante toda la entrevista a Lecturas, Rosales se ha mostrado un tanto dolida con su cuñada. Y es que, aunque esté apoyando a su marido, prefiere que, tanto él como Isa hagan un esfuerzo para desvincularla completamente del conflicto que mantienen entre ellos. Una posición muy similar a la que mantiene con respecto a la polémica del DJ con Isabel Pantoja, a quien no logra perdonar algunas de las cosas sucedidas: “Me he sentido muy dolida por los comentarios que se han hecho de mí en el peor momento de mi vida. Me han hecho ver que yo era la peor persona, en los peores años de mi vida necesitaba a la madre de Kiko y no por mí, sino por mis hijas”, apuntaba. Y es que, si algo le molesta especialmente es que su suegra no deje el orgullo a un lado para ponerse en contacto con sus pequeñas: “No discuto que tenga una depresión, pero yo también he pasado un tiempo muy malo, y hay que cambiar (…) A mis nietas las va a tener siempre, pero va a ser demasiado tarde porque ella está perdiendo el tiempo. Mi suegra no ha vuelto a preocuparse de sus nietas”, zanjaba para el medio citado, admitiendo que el paso del tiempo ha jugado en su contra, y que cada vez es más difícil conseguir recuperar esa conexión familiar de la que gozaban años atrás.