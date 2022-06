Isa Pantoja cada vez está más presente en la televisión. Con el paso del tiempo y gracias a la experiencia que ha ido adquiriendo ha logrado postularse como una de las colaboradoras estrella del momento de la pequeña pantalla. Actualmente, es la fiel defensora de su prima, Anabel Pantoja, quien se encuentra en Supervivientes 2022 y quien ha protagonizado una historia de amor con Yulen Pereira. De hecho, ha dado la cara por ella y no ha sido muy crítica con Arelys, madre del esgrimista. “Anabel está loca por hablar con alguien. Tenía muchas ganas de hablar con Arelys, de conocerla. Pero es ingenua. Peca de no saber lo que ha pasado fuera, y de no saber lo que Arelys ha dicho de ella”, comentó sobre este asunto. Ahora, la hija de Isabel Pantoja y gracias a su desparpajo ante las cámaras ha recibido una oferta muy golosa por parte de Sálvame.

Han sido Kiko Hernández y Adela González los encargados de dar a conocer una improvisada propuesta. «Me encanta como hablas, ¿por qué no vienes de colaboradora?», le han preguntado de manera directa. «Me comunican: lunes, miércoles y viernes. Isa Pantoja, nueva colaboradora de Sálvame. En tu email tienes el contrato, revísalo».

Por el momento, esta propuesta laboral se aleja de lo formal, pero los presentes en el plató se han mostrado encantados de que Isa Pantoja forme parte de sus filas para comentar la crónica social de nuestro país. Sin embargo, la emoción ha durado más bien poco, ya que, desafortunadamente Isa no tiene ningún hueco libre en su agenda y la respuesta ha sido negativa, aunque ha dejado claro que quiere hacer una visita al set donde trabajan. «Contad conmigo un día para ir a veros y comentar Supervivientes», ha indicado con una sonrisa.

Segundos después, Kiko ha intervenido y ha hecho una broma sobre su prima Anabel. “A lo tonto cuando Anabel salga de Supervivientes se va a dar cuenta que su silla la va a ocupar su prima. Igual la dejas sin trabajo», ha dicho con ese toque de humor que tanto le caracteriza.

Pese al cisma familiar en el que se encuentra por el distanciamiento con su hermano, Kiko Rivera y el momento que atraviesa su madre, Isabel Pantoja, la influencer ha confesado a través de sus redes sociales que se encuentra en una etapa de calma, esa que tanto necesitaba desde hacía algún tiempo. «Estoy en una etapa de estabilidad completa. Estoy muy orgullosa de mis progresos y mis ganas de superarme. Tranquila de tener a mi lado a personas que me quieren y me lo demuestran todos los días. Cuando uno crece, va creando su propia familia por ley de vida, pero siempre se echa de menos algo. He aprendido que esperar es la parte más difícil y también quiero acostumbrarme a eso, a saber que están conmigo aunque no estén a mi lado», ha escrito en los stories de su cuenta oficial de Instagram.