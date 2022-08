Parece que las vacaciones estivales de Kiko Rivera no están yendo como esperaba. Con el objetivo de alejarse del foco mediático y de la guerra familiar que aún mantiene con su hermana y su madre, el DJ se desplazó hasta Punta Cana junto a Irene Rosales en un intento de poner tierra de por medio a todo el huracán que giraba en torno a él. Sin embargo, al paraíso las malas noticias también llegan.

El hijo de Isabel Pantoja ha compartido en su cuenta de Instagram que está siendo víctima de una estafa. Un nuevo problema que ha interrumpido su verano para traerle nuevos quebraderos de cabeza a nivel laboral. Al parecer, alguien se estaría haciendo pasar por su manager, contactando así con varias empresas para ofrecer actuaciones suyas. Una forma de reírse de él que ha querido denunciar públicamente y mostrar su enfado: “Si alguien recibe la llamada ofreciendo a mi persona para una actuación de un tal ‘Josué’, que sepan que es una estafa. Ya lo ha hecho varias veces y no veas la que está formando el muchachito de los cojones”.

Y es que, no es la primera vez que el DJ tiene problemas con las redes sociales, pues justo hace un año, volvió a hacer uso de sus redes sociales para denunciar otra estafa. En esta ocasión, un hacker se hizo pasar por él, poniéndose en contacto sus más de un millón de seguidores para decirles que podían ganar hasta 1.000 euros si se registraban en un sitio web y dejaban sus datos bancarios. “Hay que denunciar esta cuenta. Se están haciendo pasar por mí, hasta dónde vamos a llegar”, denunció. Se trata del método phishing, que lo que busca es conseguir números de tarjetas para vaciar cuentas o generar cargos a nombre del titular. En ese caso, parece que todo quedó en una broma de mal gusto y pronto se solucionó.

Pero esta vez, parece que la estafa está afectando de lleno a su carrera profesional, pues están cerrando bolos falsos que podrían perjudicar su nombre. Un nuevo varapalo que llega tan solo una semana después de sufrir otro disgusto después de una de sus actuaciones. “La gente de Portonovo fue maravillosa. Lloviendo y ahí estaban, saltando y bailando. La gente que organizó el evento, maravillosa y muy amable. Pero tengo un ‘pero’”, comenzó explicando a sus seguidores. Al parecer, el técnico de sonido ese día quiso tomarla con él: “Actuábamos en el escenario de la orquesta Olympus y su técnico de sonido he de decir que es un tremendo… Aposta y queriéndome joder la noche apagaba el sonido. Me bajaba la música, me apagaba el micrófono”. En ese momento y debido a su enfado, el primo de Anabel Pantoja cargó contra el trabajador, lo que le trajo mucha cola después: “Te digo una cosa amigo. Ni con mil orquestas tenéis el cariño de la gente que tuvimos anoche. Hay que respetar al artista que se sube al escenario. Con mi gente siempre a muerte. Gracias Portonovo por el cariño verdadero”. Sin duda, un verano de lo más movidito.