Si hace escasas semanas eran Isa Pantoja (27) y Asraf Beno (27) los que paseaban de la mano por el coliseo romano, la fontana di Trevi, el panteón o la plaza Navona, ahora son Kiko Rivera (39) e Irene Rosales (31) quienes hacen lo mismo. La pareja ha puesto rumbo a la ciudad eterna para disfrutar de unos días sin la compañía de sus hijas, Ana y Carlota, ni la de Francisco, el hijo que el Dj tuvo fruto de su relación con Jessica Bueno (32). «Me hace mucha ilusión volver a Roma», afirmaba la sevillana a través de sus redes sociales antes de despegar.

El matrimonio se ha alojado en un hotel cuatro estrellas situado en una de las zonas históricas de Roma, a tan solo 300 metros del Anfiteatro Flavio, y tal y como ambos han mostrado en sus respectivos perfiles de Instagram, ya han visitado los rincones más emblemáticos de la ciudad y cumplido con la obligación, claro está, de lanzar una moneda a la Fontana para pedir uno, o quien sabe si varios deseos. ¿Habrá pedido Kiko Rivera el acercamiento definitivo con su madre? «Si algo necesito ahora mismo es que mi madre me dé un abrazo», señalaba recientemente en El show de Bertín, el programa que conduce Bertín Osborne (68) en Canal Sur Televisión. «Un abrazo de una madre no se puede comparar con nada porque es la que te ha parido», añadió.

Sea como fuere, este es el primer viaje de Kiko Rivera e Irene Rosales desde que el hijo de Isabel Pantoja (66) sufriera un ictus el pasado mes de octubre que lo obligó a ser trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, y guardar reposo varias semanas, alejándose así de los escenarios, a los que regresó el pasado 28 de enero. Lebrija fue el lugar elegido para una ansiada vuelta. «Llega mi momento más ansiado. Hoy estoy de vuelta en lo que más amo. Hoy volveré a sentir el calor de la gente», expresó.

Asimismo, podría decirse que Roma es además el primer destino que está siendo testigo del nuevo Kiko. Pues el benjamín del clan Paquirri, según desveló él mismo en el citado programa, lleva meses de rutina de ejercicio y comida sana. Y, sus esfuerzos parece que han dado sus frutos. «He perdido unos cuantos kilo, gracias a Dios. Me cuesta hablar del ictus porque es muy reciente. Lo primero que me dijo el médico es que lo importante era llegar a tiempo. Yo me asusté mucho. Se me quedó paralizada toda la parte izquierda de mi cuerpo, no respondía», explicó. «10 kilitos perdidos ya. Objetivo:80 kilos», confesaba después a su más de un millón de seguidores en redes sociales.

Eso sí, la escapada de la pareja no ha servido para que desaparezca el ataque de gota agudo, un tipo de artritis que causa dolor e hinchazón en las articulaciones, que Kiko arrastra desde hace varias semanas. «Voy cojo, por mis rodillas», ha contado. Y lo cierto es que son tales los fuertes dolores que padece Rivera, que en ocasiones, se ve incluso obligado a caminar con ayuda de una muleta.