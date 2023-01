Ha pasado mucho tiempo desde que Kiko Rivera no se sentaba en un plató de televisión. Pero, finalmente, ha ocurrido. En esta recta final del mes de enero, el hijo de Isabel Pantoja se ha convertido en el protagonista absoluto de El show de Bertín, espacio conducido por el propio Bertín Osborne en Canal Sur. Una cita en la que el DJ se ha abierto en canal, como es habitual en él, después de meses alejado de la pequeña pantalla.

Alrededor de las 23:15, Kiko ha entrado en el plató con una gran sonrisa dispuesto a contar en primera persona cómo se siente tras el ictus que sufrió hace tres meses. Nada más saludar a los colaboradores ha asegurado que se encuentra «muy feliz» y que está aquí de «milagro». La entrada en escena del artista se ha producido mientras los contertulianos y el presentador estaban haciendo un juego de preguntas.

Momento clave el de su puesta en escena. Ante la pregunta de: «¿Qué artista rechazó cantar Hijo de la luna?», Kiko Rivera no lo ha dudado y antes de responder ha lanzado un mensaje directo (y con cariño) a Isabel Pantoja, pues era una de las opciones a elegir junto con Marta Sánchez y Ana Belén. «Tengo una cosa clara. Es la mejor artista que hay en este país», ha dicho con orgullo. El intérprete de Cuento de hadas lleva distanciado de la tonadillera cerca de dos años y, aunque tuvieron un primer contacto tras la muerte de doña Ana (en septiembre de 2021), no llegó a más. El distanciamiento se fue alargando en el tiempo hasta el día de hoy.

Durante su intervención, Kiko Rivera se ha sincerado y ha abierto su corazón como nunca y ha asegurado lo mucho que echa de menos a su familia. Ha confesado que se ha equivocado, que se «arrepiente» y que el «orgullo» ha impedido que tanto él como su madre hayan acercado posturas, pero ha hecho hincapié en que quiere tener una conversación con ella. «Que me arrepienta no significa que no tenga la razón. He dicho cosas que no se deberían de decir. En ese momento no hablaba mi corazón», ha continuado. «Estoy deseando que llegue ese día», ha comentado Kiko sobre el esperado reencuentro con su progenitora. Aunque eso no ha sido todo porque también ha llegado a decir que «necesito que mi madre me dé un abrazo».

Su mentalidad ha cambiado y ha asegurado que desde el infarto cerebral se toma las cosas de otra manera y que por su «salud mental» va a tomarse la vida de otra manera.

Esta esperada reaparición de Kiko Rivera se ha producido unos meses después de que viviera el gran susto de su vida. A finales del mes de octubre, saltaban todas las alarmas al salir a la luz que había sufrido un ictus. Fue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, tan solo unas horas después de lanzar su tema Vudú. Un giro de 180 grados que ni el propio marido de Irene Rosales vaticinaba que le podía llegar a ocurrir.

En esta conversación ha relatado con todo lujo de detalles cómo fue el momento en el que se dio cuenta de que algo no marchaba bien. «Tenía la parte izquierda del cuerpo paralizada. No sentía nada. Tenía la boca torcida y no sentía la pierna», ha explicado ante la atenta mirada de Bertín y Vicky Martín Berrocal, que también se encontraba en la entrevista.

«Estaba en el sofá porque me quedé dormido y cuando me levanté no sentía nada. Fui al baño y luego me acosté. Al despertarme seguía igual. Cogí la moto y me desplace al médico. (…) Me diagnosticó una faringitis», ha continuado. Sin embargo, y para su sorpresa, tras una primera exploración médica le diagnosticaron «faringitis». Su cuñada, que es sanitaria, al verlo dijo que se volviera a trasladar al hospital. «Me dijo que tenía una mancha en el cerebro después de hacerme un TAC. En ese momento se me cae una lágrima y pienso que hasta aquí he llegado», ha recordado Kiko Rivera, todavía con temor al revivir aquel angustioso momento.

Después estuvo en la UCI para recuperarse y, una vez pasó a planta, pudo hablar con su madre. «Llega mi mujer con el teléfono y mi madre en videollamada», ha detallado. «Me emocioné tanto. Me puse a llorar que casi me da otro ictus», ha dicho el cantante. A su vez, el invitado ha querido aprovechar su visita y ha explicado que su madre no pudo ir a verle por «recomendación médica» porque no podía tener ningún tipo de sobresalto.

Primeras palabras de Kiko Rivera tras sufrir un ictus

Fueron muchas las muestras de cariño que se le hicieron llegar, motivo por el que no tardó en reaparecer en sus redes sociales, uno de sus grandes refugios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

«Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo.

No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón», comenzó diciendo el hijo de la intérprete de Marinero de luces. Después, confesó que este revés le podría haber costado la vida. «Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta», contó en su perfil de Instagram. Afortunadamente, todo quedó en un sobresalto del que conforme pasaron los días se recuperó.