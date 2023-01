La vida le ha dado una nueva oportunidad a Kiko Rivera. Después de que un ictus paralizase sus planes y le mantuviese en completo reposo por el bien de su salud, el Dj ha vuelto a retomar todo aquello que le hacía feliz: pasar tiempo en familia y, sobre todo, su profesión. Será el próximo 28 de enero cuando el hijo de Isabel Pantoja se suba de nuevo al escenario en un intento de que la normalidad regrese a su vida. Sin embargo, la tristeza sigue muy presente y así lo ha hecho saber.

Justo cuando se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, el Dj no ha podido evitar acordarse de su padre, a quien ha querido dedicar un emotivo post. «Te extraño de forma que las palabras no pueden expresar. Papá, te echo mucho de menos», ha escrito. Y es que, se trata de un mensaje de lo más enigmático, puesto que no es ninguna fecha especial en su calendario y, además, ha desactivado los comentarios únicamente en esa imagen, ya que en las restantes de su perfil de Instagram los tiene activos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Además, se trata de un post que llega en un momento clave para su madre, con la que no hay ni rastro de relación. Isabel Pantoja continúa alejada del foco mediático y, hasta la fecha, no tiene en mente recuperar el tiempo perdido junto a su hijo -tampoco él-. Pero ahora ha comenzado una cuenta atrás de lo más importante para la tonadillera, pues será el próximo 10 de febrero cuando inicie su esperada gira por América con primera parada en Miami, para continuar el 17 en Nueva York, el 19 en Los Ángeles y finalizar el 26 en Puerto Rico. Un tour de lo más especial con la sonada ausencia de su hija Isa, el mal rollo todavía existente con Kiko y con la ayuda de Anabel como asistente como protagonistas.

Mientras Isabel Pantoja ha retomado el contacto con su sobrina, uno de sus pilares fundamentales, y parece que poco a poco recupera a su hija, ni rastro de Kiko, que se encuentra completamente volcado en su canal de Twitch y en sus nuevos proyectos profesionales como Dj. Además, Kiko también ha querido acercar posturas con su hermano Cayetano, con quien ha pasado parte de la Navidad y del que alardea en su cuenta de Instagram. Sin embargo, con Francisco parece que las cosas no van igual de bien.

Aunque hubo un tiempo en el que parecía que los hermanos habían conseguido dejar sus diferencias a un lado, no duró mucho la buena sintonía. A día de hoy, Fran se ha alejado de ellos por completo y, aunque ha comunicado que con Cayetano está «todo bien», no pasa lo mismo con Kiko Rivera, con quien ha asegurado no tener ningún interés en tener una relación más allá de lo cordial.