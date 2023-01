Ayer fue un día muy importante para Ortega Cano. En medio del vendaval mediático que está haciendo frente debido a su divorcio de Ana María Aldón, el torero ha encontrado un atisbo de felicidad. Después de muchos meses de preparación y esfuerzo, por fin se ha inaugurado la sala en homenaje a su trayectoria profesional en los ruedos en el Museo Etnográfico El Caserón de San Sebastián de los Reyes. Hasta allí no solo se ha desplazado su familia, sino también los rostros más conocidos del toreo para mostrarle todo su apoyo en este momento tan especial.

Y, como no podía ser de otra manera, Francisco Rivera no se lo ha querido perder. Con una sonrisa, el torero ha atendido amablemente a la prensa que esperaba su llegada a las afueras del recinto. Aunque está feliz de que se reconozca de forma pública a una de las figuras más importantes del toreo, él no se ve en un futuro abriendo un museo junto a su hermano. «Tampoco tenemos muchas cosas de mi padre para poner en un museo. La esperanza es lo último que se pierde, pero vamos yo la tiré hace muchísimos años», ha sentenciado, con dardo incluido hacia Isabel Pantoja.

Hablando de cuestiones familiares, Fran Rivera no ha podido evitar pronunciarse acerca del complicado momento que está atravesando su hermano Cayetano, con quien últimamente parece haber perdido relación. A pesar de los rumores que apuntan a que entre ellos se habría producido un acercamiento, el torero ha dejado claro que está todo «bien». En cuanto a la separación que ha sacudido la vida de Cayetano, Fran ha sido claro: «Es lo importante, que sean felices. Y yo qué voy a hablar de separaciones. Lo importante es los niños y el respeto».

Sin embargo, este revés familiar no ha afectado en absoluto a la relación que mantenía -y continúa manteniendo- con Eva: «El otro día por mi cumpleaños me llamó y cariñosísima. De mí no se divorcia, se divorcia de mi hermano». Cabe destacar que es la primera vez que se pronuncia sobre la separación de su hermano, además de ser la primera vez que se habla de la palabra divorcio, pues nadie antes lo había mencionado. Hasta tal punto que ni si quiera la publicación oficial que cuenta el estado actual de la ex pareja menciona que sus caminos hayan tomado el rumbo del divorcio. Es más, el último parte sobre la pareja que publica ¡Hola! habla de un acercamiento por Navidad, dejando caer que podría haber una reconciliación. Nada más lejos de la realidad.

Continuando con el tema familiar, Fran ha confesado, una vez más, que su relación con Kiko Rivera es inexistente y que, además, no está entre sus planes que se pueda arreglar porque considera que le ha hecho «mucho daño». Y es que, tal y como ha defendido, la vida de ambos es completamente distinta: «Para hacernos daño, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Yo le deseo lo mejor a todo el mundo mientras a mí no me afecte y me haga daño». Una felicidad que, por el contrario, no le desea a Isabel Pantoja: «Yo de ese señora no tengo nada que hablar».