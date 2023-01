Ortega Cano ha vuelto con más fuerza que nunca -y no el tipo de fuerza que mencionó-. Después de varios meses alejado del foco mediático, el torero ha reaparecido en la pequeña pantalla, concretamente en El programa de Ana Rosa, uno de los pocos espacios televisivos en los que se siente cómodo. Y lo ha hecho con una sonrisa que hacía tiempo no lucía. ¿El motivo? (Nada que ver con Ana María Aldón). La inauguración de la sala dedicada a su trayectoria profesional en el museo Etnográfico El Caserón ubicado en San Sebastián de los Reyes.

Se trata de uno de los proyectos más emocionantes de toda su carrera en los ruedos, una oportunidad de que España conozca cómo ha sido su vivencia. «Estoy bien, estoy tranquilo, he dormido bien y me siento bien. Con el deseo de que todo salga bonito. Son tantos recuerdos de una vida entera en este lugar y, la verdad, a toda la corporación del Ayuntamiento les ha faltado el mundo para ayudarme y para hacer posible este día», ha comenzado diciendo. Y es que, esta apertura llega en un momento clave de su vida, cuando su historia de amor con Ana María Aldón ha llegado a su fin y una nueva etapa comienza.

«He estado entretenido, que eso es lo que yo quiero estar y quitarme los problemas de mi casa, de la cabeza mejor dicho», ha sido tajante, lanzando un dardo hacia la diseñadora que no ha pasado desapercibido. Pues, cabe destacar que, además de estar siendo un divorcio lento y complicado, el torero hace apenas unas semanas amenazó con demandar a su ex mujer si esta seguía hablando de él en los platós de televisión. Es por ello que, en medio del vendaval mediático, Ortega Cano ha encontrado en este museo una forma de distraerse. Sin embargo, después de la ‘pullita’ ha cambiado rápidamente de tema, centrándose en este día tan especial: «Vamos aquí con el día de hoy, que es lo que nos ocupa y yo tengo mucha ilusión. Y quiero mandarle a toda televisión, a todo Telecinco y a El programa de Ana Rosa todo mi cariño».

No obstante, antes de finalizar su conexión en directo, el diestro no ha querido perder la oportunidad de disculparse públicamente con Ana Rosa por las palabras tan mediáticas que pronunció en su programa, en las que el «semen de fuerza» fue el absoluto protagonista: «También quiero pedirle perdón por lo de antes, que no vamos a decir más nada. Y aquí estoy pletórico de alegría». Sin querer ahondar más en la cuestión, el torero ha pedido perdón, aunque Ana Rosa le ha cortado para corregirle: «Disculpas ninguna. Yo digo lo mismo, si la que la lié fui yo y estaba disgustadísima pensando que te había provocado yo a ti. Te deseo que sigas con mucha fuerza». Unas palabras cargadas de intención y, sobre todo de humor, que han provocado una risa en plató que ha llegado hasta el torero, que se ha despedido del espacio televisivo con una amplia sonrisa.