Ana María Aldón, sorprendida ante la posible demanda de Ortega Cano

Ana María Aldón ha vivido una de sus tardes más complicadas. En una jornada tan señalada como es el Día de Reyes, la colaboradora ha acudido a su puesto de trabajo en Mediaset, en el programa Fiesta, donde Emma García le ha confirmado que, al parecer, el torero José Ortega Cano, tiene la intención de seguir adelante y tomar medidas legales contra ella. Una información que ha pillado por sorpresa a la andaluza, que no esperaba que su ya ex marido pudiera dar ese paso.

Fue hace unos días cuando otro de los colaboradores, Aurelio Manzano, aseguró que el diestro, que acaba de celebrar su 69 cumpleaños, estaba cansado de las intervenciones de Ana María Aldón en televisión y que estaba pensando en demandarla. Unas palabras que la colaboradora no se tomó en serio, pues no consideraba que el torero pudiera tomar una decisión así. «Yo me lo tomé a broma, pensaba que le habrían pillado en un momento de cabreo», dijo la andaluza, que no quiso dar mayor importancia al tema.

Sin embargo, Emma García le ha dicho que el diestro está dispuesto a demandar a la que ya es su ex mujer: «parece ser que quiere salvaguardar su intimidad. Vuestra relación se ha acabado y quiere que se acabe en los platós», ha dicho la presentadora. Una afirmación con la que no está de acuerdo la diseñadora, que considera que no ha dicho nada de su ex pareja. «Yo no hablo de él ni de intimidades suyas, me extraña. Estamos perdiendo el norte. Yo sé que no he hablado y que lo que he dicho es de cómo me he sentido yo», ha recalcado Ana María Aldón, sorprendida por la situación. No obstante, ha dejado claro que, por el momento, ella no ha recibido ninguna notificación por parte del equipo legal del que ya es su ex marido, dado que la pareja ha firmado el divorcio recientemente.

La periodista Marisa Martín Blázquez ha sido una de las personas que también se ha sorprendido con la noticia, ya que también pensaba que las palabras de José Ortega Cano eran fruto de un enfado puntual, algo que parece que no es así, sino que va más allá. «Ana María se ha enterado en la reunión de esto. A ella le ha costado asimilarlo», ha dicho la periodista.

La colaboradora se encuentra en estos momentos muy centrada en su nueva vida y muy ilusionada con su recién estrenada casa. Hace apenas unos días que Ana María Aldón abandonaba por fin la casa de José Ortega Cano y se instalaba en su nueva residencia, ubicada en un pueblo de Guadalajara, a 20 kilómetros del que ha sido hasta ahora su domicilio. Una nueva etapa para la andaluza después de unos meses complicados en los que la convivencia en el hogar familiar se había vuelto muy difícil.