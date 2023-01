Anabel Pantoja, asistente de su tía Isabel en su gira por América

La gira de Isabel Pantoja por América está a punto de dar el pistoletazo de salida. Será el próximo 10 de febrero cuando la tonadillera se suba a las tablas de Miami, para continuar el 17 en Nueva York, el 19 en Los Ángeles y finalizar el 26 en Puerto Rico. Además, se continúa barajando la posibilidad de que haya alguna que otra función en otro teatro de alguna de las ciudades americanas que reclaman el paso de la artista por sus calles.

A escasas semanas de retomar su trayectoria profesional, se han comenzado a saber los primeros detalles. Ha sido Paloma García-Pelayo en El programa de Ana Rosa quien ha detallado las exigencias de la tonadillera en esta gira. Para empezar, aunque viajará desde España en vuelo comercial, los desplazamientos una vez aterrizada allí se harán en jet privado. Siguiendo con las condiciones que ha establecido Isabel, se encuentra el mobiliario del camerino. La madre de Kiko Rivera ha pedido sillones, 12 perchas, una botella de vino, mucho agua y refrescos y un capricho: rosas blancas.

Pero hay algo más. Tal y como ha informado la periodista, que se ha puesto en contacto directo con el representante de Isabel, el camerino es para dos personas: «Confirma que Anabel Pantoja será quien viaje con ella, que será su asistente». Un dato muy significativo, pues con esto queda claro que sobrina y tía continúan manteniendo la buena sintonía. Al parecer, Isabel se sigue apoyando en Anabel en medio de la nula relación con sus hijos. Una vez más, como antaño, la joven vuelve a ser la persona de su familia, más allá de Agustín, en la que se apoya tanto en los buenos como en los malos momentos.

Al contrario que Isa Pantoja, que ha comunicado en el espacio conducido por Ana Rosa que ella no podrá acompañar a su madre en esta aventura: «Ella ya sabe quiénes son los músicos y el equipo con el que va, muchos de ella le acompañan desde España y mi prima Anabel también va. Yo no puedo porque tengo unas obligaciones que cumplir, tengo que estudiar y un hijo. Si fuese como Anabel, que puede trabajar con sus redes sociales en cualquier parte del mundo, también iría».

No obstante, no es la primera vez que Anabel Pantoja forma parte del equipo de la tonadillera. Ya en 2017, durante una gira por España, la que fuera concursante de Supervivientes también ejerció como asistente de su tía tanto en los conciertos de Madrid y Barcelona como en los que dio en su minigira por Latinoamérica. Y es que, desde que saltaran las polémicas familiares en el clan Pantoja, quien siempre ha estado al lado de Isabel, sacando las uñas cuando ha sido necesario, ha sido su sobrina. Y ahora no iba a ser menos.