Buenas noticias para Isabel Pantoja. Después de haber llorado el fallecimiento de su hermano, Bernardo Pantoja, y de ver su carrera profesional pausa por un problema burocrático en su gira a América, parece que la vida empieza a sonreír a la tonadillera. Cierra uno de sus peores años y comienza el 2023 retomando sus conciertos en Estados Unidos, puesto que, por fin, ha conseguido la visa americana que tanto dolor de cabeza le ha dado.

Así lo ha comunicado su promotor Eduardo en el plató de Fiesta: “Isabel Pantoja ya tiene su visa americana. Ha tardado en llegar casi dos meses. Hizo una entrevista y ahora la embajada ha mandado un comunicado para mandar por correo ordinario la visa”. Una muy buena noticia que ha sido recibida en el programa con un gran aplauso. Y es que, no ha sido el mejor año de la madre de Kiko Rivera, pero poco a poco va viendo los resultados de sus esfuerzos.

Cuando su gira americana pendía de un hilo, este pasito ha devuelto la ilusión a la tonadillera. “La ha recibido con mucha alegría. Lo que pasa es que coincidió con que la visa se la dieron dos días antes de morir su hermano. Una buena y otra muy mala, pero bien, está muy contenta y con muchas ganas”, ha confesado su promotor, quien además ha asegurado que los conciertos comenzarán el día 10 de febrero en Miami, para continuar el 17 en Nueva York, el 19 en Los Ángeles y finalizar el 26 en Puerto Rico.

Pese a que en la gira inicial había pactados siete conciertos, finalmente solo se harán 5 (dos de ellos en la misma ciudad), ya que todos los atrasos y problemas a los que ha tenido que hacer frente Isabel Pantoja han provocado la cancelación de los conciertos en Chicago y Huston, puesto que no había lugar disponible para celebrarlos. Además, su promotor ha querido descartar por completo que la cancelación haya sido por un problema de venta de entradas, pues que se especuló que Isabel no habría conseguido ocupar ni la mitad del aforo.

Pero las buenas noticias no han terminado ahí. Eduardo ha comunicado que podría haber una sorpresa. Se está barajando la posibilidad que, además de los conciertos ya establecidos, podría haber otra función en otro teatro. Eso sí, se descarta que Pantoja cuente con algún artista invitado o alguna que otra sorpresa sobre el escenario. Asimismo, ha querido desmentir públicamente las exigencias que presuntamente Pantoja habría pedido para esta gira: “Ella nunca ha exigido un jet privado para ir. Nosotros, por logística, lo ponemos en Estados Unidos”.

Llegados a este punto, Luis Rollán ha querido saber si los rumores de que esta gira ya se habría cobrado más de la mitad o íntegramente eran verdad, a lo que Eduardo ha respondido tajante “Mira, estoy pensando si demando o no demando por injurias y calumnias. Yo te doy mi palabra y te puedo demostrar con papeles que Isabel Pantoja no ha cobrado nada más que una ínfima parte del total del contrato, porque yo sería como promotor un imbécil con problemas de que le den una visa. No vas a soltar un duro si no hay una visa puesta”.

Y, por último, pero no menos importante, el promotor de Isabel Pantoja ha dejado claro que el 2023 será su año, un año de retomar la ilusión y dejar atrás todo lo malo -con sorpresa incluida-:“Ella está muy ilusionada con esta gira. Es más, va a hacer gira en España el año próximo. Vamos a ver si cambiamos la mala racha de esta mujer, yo creo que merece ser feliz”.