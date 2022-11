En los últimos tiempos Bernardo Pantoja ha arrastrado varios problemas de salud que le han llevado a estar ingresado en varias ocasiones. Este viernes, 25 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, el hermano de Isabel Pantoja ha fallecido a los 69 años de edad. Noticia que ha dejado completamente rota a su familia.

La preocupación por Bernardo Pantoja ha ido in crescendo en los últimos días. El padre de Anabel Pantoja ha estado ingresado desde la noche del pasado miércoles en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, tal y como confirmaban desde Sálvame. En el programa recalcaban que su estado de salud era muy delicado y que la situación era «complicada» porque se está «apagando». También aseguraban que la familia no se había separado de su lado. Sus hermanos, Agustín, Juan e Isabel han estado en sus últimas horas a su lado, aunque se ha comentado que se ha vetado a su esposa, Junco. Al parecer, ha sido ella la que se ha encargado de llamar a su círculo más cercano para comunicar la triste noticia.

Es necesario recordar que, Bernardo ha estado ingresado en varias ocasiones a consecuencia de la enfermedad que padecía y sus problemas derivados de diabetes, dolencia que venía arrastrando desde hace años y que se ha ido agravando con el paso del tiempo.

Antes de poner rumbo a Supervivientes, Anabel Pantoja no se separó ni un segundo de su progenitor. A través de su perfil de Instagram, dedicó un emotivo post que se llenó de numerosas muestras de cariño. “Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado. Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí.

Solo a estar al lado de él, aparezco por aquí porque quería agradecer a todo el equipo del @hospitaluvrocio.Las enfermeras como lo cuidan, los médicos como le ayudan, la seguridad como está pendiente de él y de nosotros, las señoras de la limpieza como lo miman, los mismos compañeros y familiares. A todos los que me habéis escrito preguntándome por él, solo puedo deciros que nada más el hecho de perder un minuto de vuestra vida para interesaros por él, ya me siento afortunada con vosotros. Pensaba que no tenía a tanta gente a mi lado. Ahora, hay que seguir luchando y aquí estará su princesita, como él dice y aquí estaré siempre. Os queremos y agradecemos. Mi padre y yo”, comentó en un post.

Bernardo Pantoja, a diferencia de Agustín e Isabel, siempre ha sido el hermano menos mediático, ya que siempre ha optado por llevar una vida de perfil bajo y alejado de los medios de comunicación. En cuanto al terreno sentimental, Bernardo Pantoja tuvo una agitada vida y pasó dos veces por el altar. Primero, en febrero del 86 con Mercedes Bernal. Fruto de su relación nació Anabel Pantoja. Seis años después del enlace, el matrimonio se separó. En 2019, se daba una nueva oportunidad en el amor y se casaba con Junco, quien ha estado a su lado hasta el final de sus días.