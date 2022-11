Isabel Pantoja culpa a Junco de la muerte de su hermano Bernardo

Isabel Pantoja no perdona a Junco Takahashi. La tonadillera piensa que la japonesa tuvo una cuota alta de responsabilidad en la muerte de su hermano. Al menos eso es lo que ha sostenido la viuda de Bernardo Pantoja, quien perdió la vida el pasado viernes 25 de noviembre a los 69 años de edad, en el Hospital Virgen Rocío, donde permanecía ingresado. Su deceso ha reabierto viejas rencillas entre los integrantes de la polémica familia.

Siempre en la sombra y cuidando de Bernardo Pantoja, Junco ha querido dar ahora un paso adelante. Antes de la muerte, en el hospital se vivieron instantes de mucha tensión. Cuando la nipona llegó a la habitación se encontró con la cantante, que había viajado de urgencia desde Cantora. Ésta la echó directamente, inculpándola del empeoramiento de salud de su hermano: «Me ha dicho con el dedo apuntando a mí: ‘Tú has… Cómo está Bernardo es tu culpa», contó Takahashi en Sálvame. Asimismo, se quejó de que no la habían tenido en cuenta para nada. No le informaron de que su marido estaba peor, tampoco valoraron su opinión para el entierro y todo quedaba en manos de su hija y de Isabel Pantoja.

«Isabel me dijo que yo era culpable al 85% del estado de Bernardo», dice en un testimonio aportado por Lecturas. Hay que recordar que el progenitor de Anabel sufría diabetes desde hacía años y que se le tuvo que amputar una pierna en 2017, así como operarle de la otra pocos días antes de fallecer. Pero aún hay más. La intérprete de Marinero de Luces no dudó en amenazar a Junco con echarla de la casa en la que actualmente vive. Y se lo dijo de muy malas formas: «¡Esa casa es mía! Y cuando cambie la cerradura tú no puedes entrar», reproduce la bailaora japonesa de su conversación con Isabel Pantoja.

Los desaires no acabaron en el hospital. Con el cuerpo ya sin vida de Bernardo Pantoja, llegaron los problemas en el tanatorio. Anabel y Antonia Abad «empujaron» a su amiga Cati, lo que originó un grave altercado en el interior del velatorio. A eso hay que sumarle el boicot que sufrió Magdalena, tía del fallecido, que quiso entrar a despedirse de su sobrino pero fue vetada por Anabel y su madre Merchi. Eso le ocasionó un cuadro de ansiedad que derivó en un desmayo a las puertas de las instalaciones funerarias que recogieron las cámaras de Sálvame.

Para quién Junco ha tenido buenas palabras es para Anabel Pantoja. «Se ha portado bien, gracias a dios», dijo. Una versión que confirmó Belén Esteban, gran amiga de la novia de Yulen Pereira: «Ella estando allí que Junco firma como viuda que es, Anabel le dijo: Ahora tienes una pensión de viudedad. Si te hace falta dime que te llevo a mi gestor», comentó. Además, Junco podría tener miedo a Isabel Pantoja: «Ha recibido llamadas, ha recibido visitas en su casa y tiene miedo», dijo José Antonio León.