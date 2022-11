Amigos, familiares y conocidos llegan a Sevilla para dar el último adiós a Bernardo Pantoja

Han pasado poco más de 24 horas de la muerte de Bernardo Pantoja, y sin embargo, podría decirse que estas últimas han sido las más convulsas de todas. Después de haber vivido un tanatorio de lo más polémico con el desmayo de la tía Magdalena y la fuerte discusión de Anabel Pantoja con las amigas de Junco, finalmente ha tenido lugar el entierro del fallecido.

Durante la pasada tarde del viernes, 25 de noviembre, Sálvame sacó a la luz cuáles eran los planes del clan Pantoja con respecto a los restos mortales de Bernardo. Estos no eran otros que la incineración, cuyas posteriores cenizas serían divididas en dos para que así tanto Junco como Anabel pudieran conservar una parte de su ser querido. Un movimiento que evidencia, aún más si cabe, que la relación entre la viuda del fallecido y la hija no es del todo positiva ni incluso después de esta trágica pérdida.

Ha sido en torno a las 11:00 horas de esta misma mañana cuando un sinfín de rostros conocidos se han desplazado hasta Sevilla para dar el último y definitivo adiós a Bernardo, a la par que apoyan a sus más allegados para que superen este bache de la mejor manera posible. Apoyada en su muleta y con gafas de sol, Belén Esteban ha sido una de las primeras en llegar a la Ciudad Hispalense, donde muchos medios de comunicación aguardaban su llegada para preguntarle sobre su gran amiga, Anabel.

Como no podía ser de otra manera, la actual pareja de la ex concursante de Supervivientes, Yulen Pereira, también ha querido acompañarla en esta situación tan complicada para ella. Aprovechando las poca afluencia de prensa durante la noche, el espadista se acercó al tanatorio para despedirse de su suegro, y ahora también ha querido hacerlo antes de que tenga lugar la incineración.

Unos minutos más tarde, Junco y Anabel Pantoja acaparaban el foco mediático haciendo lo propio, aunque eso sí, por separado. Visiblemente dolida por todo lo acontecido, pero sobre todo por la muerte de su pareja, la japonesa optaba por no dar declaración alguna a la prensa. Algo muy distinto a lo que hacía la colaboradora de Sálvame, que ya más animada, no dudaba en acercarse a los reporteros para expresarles cómo se ha sentido durante las últimas y complicadas horas del día: “Gracias, vamos a ir a tomar algo. Muchas gracias por estar aquí y ya está. Estamos esperando a los últimos momentos y nada, muchas gracias a todos. Desde aquí, si podéis ayudarme, me han mandado muchos mensajes los compañeros y el programa, así que muchas gracias y todos han estado a la altura aunque no hayan podido venir por los trabajos”, zanjaba la ex de Omar Sánchez, justificando así que algunos famosos no hayan podido ir de manera presencial a apoyarla, aunque sí lo han hecho por vía telefónica.