El drama de la tía de Bernardo Pantoja: la expulsan del tanatorio y se desmaya en directo

Día muy complicado en la familia Pantoja. El fallecimiento de Bernardo Pantoja a primera hora de la mañana de este viernes ha precipitado los acontecimientos. Su hija, su viuda y el resto de familiares se han visto inundados por la tremenda tristeza que ha supuesto perderlo con tan solo 69 años. Tanto Anabel como Merchi, Juan e Isabel Pantoja no se han separado de él en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha dado su último suspiro de vida.

Lamentablemente, el paso del día ha ido dejando momentos de muchísima tensión. El tanatorio no ha estado exento de la misma y ni en un momento tan delicado como despedir a un ser querido ha faltado la polémica, esa compañera habitual de viaje cuando se habla de los Pantoja. Todo ha ocurrido cuando la tía de Bernardo Pantoja, Magdalena, se ha personado en el velatorio para despedirse de su sobrino, pero tanto Anabel como su madre Merchi le han vetado la entrada con motivo de sus polémicas intervenciones en Sálvame.

Magdalena ha conseguido entrar al edificio pero no ha podido ver a su hermano. Eso ha hecho que rompa a llorar desconsoladamente ante las cámaras, llegándole a pedir a Kike Calleja que le acompañara dentro porque no podía enfrentarse a ello sola. El reportero lo ha hecho amablemente, pero hasta la entrada del edificio sin llegar a acceder.

En ese momento ha salido Merchi, que le ha gritado: «¡Sinvergüenza, vete de aquí!, Ya has conseguido lo que querías». Eso ha hecho que Magdalena sufra un ataque de nervios y se desmaye en el suelo, dando paso a una situación de caos en la que el director del programa de Telecinco, David Valldeperas, se afanaba en gritar que el realizador volviera a pinchar el plató para que la audiencia no viera a la tía de Bernardo en el suelo.

Después de este tremendo susto emitido en directo, Magdalena ha conseguido recuperarse en el interior del tanatorio con ayuda de los allí presentes. Es entonces cuando Kike Calleja ha entrado con el objetivo de convencer a los familiares de Bernardo Pantoja de que dejaran entrar a su tía, informándoles de su preocupante cuadro de ansiedad. Minutos después ha sido la afectada quien ha hablado ante las cámaras de su estado: «Me encuentro mejor. Me duele el lumbar. Me han dado unas pastillas. No sé lo que me ha pasado», decía. Además, mostraba su profunda indignación: «A esta familia no la entiendo. No hay consideración ni respeto. Yo solo he pedido por favor que me dejara, no se lo he pedido de otra manera», se quejaba.

Un poco antes de sufrir el vahído, Magdalena Clavero salía también en defensa de Junco, a quien Anabel y Merchi tampoco querían allí: «Me parece muy mal que la echen como a un perro. Que le den una vivienda en condiciones porque es lo que le gustaría a mi sobrino. Si me tengo que poner una pancarta para que no la echen de su casa, me pongo debajo de su casa. Yo he estado en los momentos que he podido. La que ha estado ahí las 24 horas para lo malo y para lo bueno ha sido Junco», argumentaba.