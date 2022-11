Las primeras reacciones de Isa Pantoja y Kiko Rivera a la reciente muerte de su tío Bernardo

Aunque han pasado tan solo unas horas desde que se ha hecho pública la muerte de Bernardo Pantoja, no ha sido hasta ahora cuando uno de sus seres queridos ha podido desvelar cómo se siente la familia después de haber pasado unos días de lo más convulsos. En virtud de colaboradora de El Programa de Ana Rosa, Isa Pantoja ha hecho acto de presencia en el plató visiblemente dolida por el fallecimiento de su tío.

En un primer momento, la hija de la tonadillera ha querido desvelar que, aunque han sido muchos los intentos que ha llevado a cabo por ponerse en contacto con su madre y con su prima, lo cierto es que aún no ha podido conversar con ninguna de ellas: “Justo me he enterado hace una hora, he llamado a mi madre y a Anabel y no me cogen el teléfono. Estoy informada de todo por la madre de Anabel, pero ha pasado con mi abuela, que ha sucedido todo muy rápido”, comenzaba explicando, dejando entrever que, por el momento, no puede dar muchos más detalles sobre el fallecimiento del hermano de la intérprete de Enamórate.

Por otro lado, la cantante de Ahora estoy mejor también ha querido hacer referencia a la actitud de su hermano, la cual no considera del todo idónea al haber asegurado a Rafa Mora que no le habían avisado del estado de salud tan grave que estaba padeciendo su tío. Algo que, de algún modo, no parece ser una excusa para Isa, que cree que el marido de Irene Rosales debería haberse acercado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para dar el último adiós a Bernardo, dejando atrás los rifirrafes con su tía y con su madre para centrarse en despedirse del ahora fallecido antes de hacer pública una storie a través de su cuenta de Instagram. Un movimiento que espera hacer Isa Pantoja nada más salir de su puesto de trabajo en Mediaset, teniendo previsto coger un AVE hacia la Ciudad Hispalense para permanecer, especialmente junto a la ex de Omar Sánchez, dada la triste pérdida de su padre.

De esta manera, en cuestión de horas comenzará el funeral para velar los restos mortales de Bernardo para así posteriormente celebrar la conocida misa de difuntos justo antes del entierro. Un triste momento en el que probablemente el clan Pantoja volverá a unirse de nuevo, y que quizá sea la ocasión perfecta para así acercar posturas entre miembros de una familia que aparentemente parece estar rota y sin intención alguna de retomar el contacto. Además, esta triste pérdida también ha hecho que la que fuera viuda de Francisco Rivera abandone su “encierro” en Cantora para pasar las últimas horas de vida de su hermano junto a él, siendo consciente de que sus movimientos de cara a las próximas horas pueden ser captados por los medios de comunicación y haciendo caso omiso a este dato dado el dolor que le supone la pérdida de uno de los pilares fundamentales de su vida.