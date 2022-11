La tarde del jueves ha empezado de la peor de las maneras para el clan Pantoja. Sálvame comenzaba su emisión diaria desvelando la máxima preocupación en torno al hermano de Isabel Pantoja, Bernardo, ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, razón por la que algunos de sus seres queridos como Anabel, Isabel y Agustín no han dudado en desplazarse hasta el centro mencionado para permanecer junto a él en este bache tan complicado de su vida.

Pese a que el padre de la ex concursante de Supervivientes lleva meses luchando contra algunas complicaciones derivadas de la diabetes que padece, lo cierto es que su estado de salud actualmente podría ser crítico, razón por la que sus más allegados no han dudado en desplazarse hasta el enclave en el que se encuentra para brindarle todo su apoyo, mientras que estos movimientos inesperados han hechos altar las alarmas en todos los rincones del país.

José Antonio León ha sido el encargado de ir comunicando en directo cada uno de los movimientos que había en los aledaños del hospital, confirmando que fue durante la noche de ayer cuando la ex de Omar Sánchez se dejaba ver en el centro sanitario para permanecer al lado de su progenitor ante un giro de 180 grados en su salud extremadamente preocupante. Unas horas después, era Isabel Pantoja quien hacía lo propio aunque sin levantar muchas sospechas a su alrededor. Algo que ha llamado especialmente la atención y que ha hecho que la preocupación sea aún más extrema si cabe, ya que pese a llevar meses encerrada en Cantora junto a Agustín y sin intención alguna de salir de su hogar para evitar preguntas incómodas de la prensa, la intérprete de Enamórate ha dejado atrás su domicilio para tender una mano a su hermano en la que podría ser una de las situaciones más trágicas de su vida.

Kiko Rivera, el gran “olvidado”

Aunque el DJ mantiene muy buena relación con su tío, lo cierto es que no ha habido ni rastro de su presencia en el centro hospitalario mencionado. Algo que ha resultado bastante extraño y por lo que Rafa Mora se ha puesto en contacto con Kiko, desvelando después que el marido de Irene Rosales era totalmente desconocedor de un empeoramiento en el estado de salud de Bernardo, ni mucho menos que se tratara de algo tan grave como para requerir su presencia. De esta manera, se ha demostrado que quizá las personas presentes en el Virgen del Rocío preferían prescindir de la compañía del hijo de la tonadillera, ya sea por motivos personales o por no alterar su estado anímico después de que haya sufrido un ictus y teniendo en cuenta que se encuentra inmerso en pleno proceso de recuperación tanto física como mental, razón por la que es preferible que no reciba noticias que puedan alterarle. No obstante, se espera que, pase lo que pase, Rivera se desplace hasta la Ciudad Hispalense para estar junto a su tío, hermano de Isabel Pantoja.