Irene Rosales blinda el reencuentro entre Cayetano Rivera y Eva González

El lunes ha comenzado de una manera totalmente inesperada en lo que al ámbito amoroso se refiere. Y es que, en El Programa de Ana Rosa se ha desvelado que, durante este mismo fin de semana, Cayetano Rivera habría mantenido un encuentro con Eva González y con su hijo común en la casa que compartían antes de su sonada crisis matrimonial, ubicada en Mairena de Alcor. Una información que ha hecho saltar las alarmas, sobre todo teniendo en cuenta que existen dos opciones: una reconciliación entre ellos, o un comienzo de una nueva vida por separado que ya parecen haber iniciado sin dar ninguna explicación pública.

Quienes tampoco parecen querer decir nada al respecto son los más allegados al torero. Tanto es así, que durante esta misma mañana, las cámaras de Gtres se han encontrado a su cuñada, Irene Rosales, paseando por Sevilla. Una ocasión en la que la esposa de Kiko Rivera no ha querido pronunciar ni una sola palabra sobre la separación entre el hermano del DJ y la presentadora de MasterChef, aunque parece ser ya un secreto a voces. Por si fuera poco, la ex colaboradora se ha mantenido hermética, en todo momento, a algunas preguntas que han tenido que ver con la polémica de los conciertos por América de Isabel Pantoja y a la reciente muerte de un amigo del intérprete de Así soy yo, demostrando así que no tiene ninguna intención de hablar sobre su vida privada ni de nada que atañe ni a su esposo ni a los seres queridos de este.

De esta manera, aún sigue en el aire la idea de separación entre el diestro y la que fuera Miss España en 2003, más aún sabiéndose que ya no se dejan ver de forma conjunta fácilmente, habiendo dado pistoletazo de salida a una nueva etapa en solitario hasta que el amor vuelva a llamar a sus respectivas puertas. No obstante, ninguno de ellos ha querido confirmar ni desmentir la noticia, así que quizá quepa la posibilidad de que den un paso hacia atrás y retomen su romance, aunque para saberlo habrá que esperar.

Hace tan solo unos días, era la propia Eva González quien rompía los esquemas de todos los medios de comunicación al ser captada con un ramo de rosas rojas en sus manos, lo que podía significar toda una declaración de intenciones por parte de Cayetano. Pero lo cierto es que el torero no quiso hacer alusión a ese movimiento romántico, al igual que su todavía esposa, huyendo de la prensa cuando hacían referencia a estas flores y dejando aún más si cabe en el aire una incógnita que parece que no va a despejarse en un breve periodo de tiempo.

Entre tanto, Kiko Rivera e Irene Rosales permanecen más unidos que nunca después del ictus del hijo de la tonadillera, habiendo formado un tándem aparentemente irrompible dispuesto a superar cualquier adversidad que la vida ponga en sus respectivos caminos, y cada vez más alejados del clan Pantoja.