Lourdes Montes blinda la separación de Cayetano Rivera y Eva González a golpe de ‘zasca’

Pese a estar triunfando con su firma de moda flamenca Miabril, en compañía de Rocío Terry, Lourdes Montes no ha dejado de acaparar otros proyectos de la misma índole. Es por ello que, durante esta misma mañana, la esposa de Fran Rivera ha acudido a la inauguración de una tienda de Silbon en Madrid, marca de moda cordobesa de la que la diseñadora es imagen.

Dada su presencia en el evento en cuestión, Lourdes no ha tenido problema alguno en atender a los medios de comunicación allí presentes, hablando, en primer lugar, sobre su alegría al formar parte de este proyecto en virtud de embajadora: “Empecé colaborando con Silbon de manera solidaria en todos los proyectos que hacían destinados a mujeres. Les conocí, me fascinó la idea y todo lo que estaban haciendo, y a partir de ahí empezamos una relación y pensaron en mí para ser embajadora”, comenzaba explicando. Algo que está estrechamente ligado a su pasión con el mundo de la moda:“No soy seguidora de tendencias. Tengo mi estilo con el que me siento cómoda, y la verdad es que para los eventos lo cuido más que para el día a día, que uso jerseys de cuello vuelto, zapatillas y americanas”, señalaba, desvelando así los must have que no pueden faltar en su armario de cara a los meses venideros.

Por otro lado, Montes no ha querido desaprovechar la oportunidad de deshacerse en elogios con su marido, quien también siempre que puede no duda en dedicar preciosas palabras a su esposa: “Es mi compañero, yo creo que al final la pareja tiene que formar un equipo y ayudarse mutuamente y aportarse cada uno lo que le falta al otro cuando el otro lo necesita, y yo tengo un buen apoyo”, indicaba, visiblemente feliz de que pase el tiempo y su vínculo amoroso siga intacto: “Estoy en un buen momento. Los 20 son maravillosos, en los 30 hay un cambio de vida, y ahora que estoy cerca de los 40 es una etapa muy estable y lo valoro mucho, no creo que sea sinónimo de aburrimiento”, puntualizaba, aclarando así que el hacerse mayor no tiene nada que ver con estancarse, sino más bien con seguir aprendiendo y creciendo de la mejor manera posible con un compañero de vida como lo es el torero.

Como no podía ser de otra manera, los reporteros han querido preguntar a Lourdes sobre la situación en la que se encuentra su cuñado, Cayetano Rivera, y su todavía esposa, Eva González. Y es que, aunque aún no se ha confirmado su separación de manera definitiva, todo apunta a que la pareja habría sufrido una crisis en su matrimonio por la que habrían optado por tomar caminos separados, aunque todavía ninguno de los dos ha hablado sobre el tema, y la diseñadora ha querido hacer lo propio: “Os puedo decir que tenéis que preguntarles a ellos, ellos son los que tienen que decir todo y pronunciarse”, zanjaba, siendo totalmente rotunda a la hora de no hablar sobre sus allegados políticos.