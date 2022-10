Así es BeReal, la nueva e innovadora aplicación que ya es todo un ‘must have’ para los influencers

Si hay una aplicación que ha conseguido escalar posiciones en las últimas semanas, esa es sin duda BeReal. Cada vez son más los rostros conocidos, y especialmente influencers, que comparten en sus stories de Instagram imágenes tomadas en esta innovadora plataforma, la cual ha conseguido hacerse un hueco entre las más sonadas del panorama internacional. Pero, ¿cuál es su funcionamiento realmente? En este post te lo contamos.

Cuando creas una cuenta en BeReal, la aplicación te da la posibilidad de elegir a algunos amigos de tu lista de contactos del teléfono móvil, ya que no cuenta ni con seguidores ni con conocidos como otras plataformas. Una vez has reunido a las personas que quieres que contacten contigo a través de este universo, se te da la oportunidad de capturar una imagen que será plasmada tanto con la cámara interna como con la externa de tu dispositivo. La idea es que, cuando la aplicación mande el aviso diario de que hay que capturar la foto, se haga con un periodo de margen de dos minutos, mostrando así la faceta más distendida y real de todos los amigos, a diferencia de otras aplicaciones que tienen como principal objetivo el famoso postureo. Por si fuera poco, y si excedes el tiempo permitido, la plataforma dejará que te fotografíes, aunque aparecerá el tiempo de retraso con el que has tomado la imagen, y por ende, se pierde parte de la esencia que se intenta alcanzar. Para poner el broche de oro, los amigos tienen oportunidad de reaccionar a cada post con su propio rostro.

De esta manera, sus creadores han conseguido sacar a la luz una aplicación que rompe los esquemas de todo lo hasta ahora conocido, ya que aunque otras consiguen reflejar la parte más bonita de la vida de los usuarios, o la que ellos quieren mostrar al público, esta consigue hacer ver la realidad por medio de avisos aleatorios, los cuales pueden llegar mientras estás trabajando, en la cama o incluso en el baño (aunque eso sí, tú eliges cuando tomar la fotografía).

Esta tónica completamente renovada ha resultado ser un gran atractivo para algunos creadores de contenido, que han servido como perfecta promoción en otras plataformas de la talla de Instagram o Facebook, ya que BeReal da la posibilidad de compartir las instantáneas tomadas en otras aplicaciones. Una muy buena manera de hacerse publicidad hasta que ya cuente con el suficiente número de usuarios para estar entre las más grandes.

Introducing WidgetMojis, to keep your friends on your Home Screen when they react to your BeReal. pic.twitter.com/IUQcXrnbW9

— BeReal. (@BeReal_App) February 11, 2022