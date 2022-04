Carla Vigo da un paso más al frente. La sobrina de la Reina Letizia ha ofrecido una entrevista a la revista Lecturas en la que posa por primera vez con su novio, Álvaro Uceda. A pesar de que han sido muchas las ocasiones en las que la hija de Érika Ortiz se ha dejado ver en las redes sociales con su pareja, hasta ahora nunca habían concedido unas declaraciones juntos, lo que es una clara prueba de que su romance va viento en popa: “estamos muy enamorados”, aseguran los dos.

Carla no ha dudado en desvelar algunos detalles sobre su relación. “Nos conocimos en verano, me da vergüenza decirlo, pero fue por una aplicación de citas”, ha confirmado la joven. Por su parte, Álvaro ha dicho que cuando la conoció no tenía ni idea de quién era ella. “Me pidió el Instagram y me preguntó por qué tenía tantos seguidores. Le dije que lo buscara en Internet”. El novio de Carla ha asegurado que en un principio le dio respeto.

La pareja quedó por primera vez el día del cumpleaños de Álvaro y aunque Carla ha reconocido que estaba muy nerviosa, se sintió muy atraída por él. Tal fue la química entre ambos que a las dos semanas se fueron a vivir juntos, pero no ellos solos, sino con la madre de Álvaro y su pareja: “nos llevamos todos muy bien”, ha dicho Carla.

La sobrina de la Reina no descarta casarse -aunque no por la Iglesia- y también le gustaría ser madre, llegado el momento. Lo que no ha hecho aún es presentarle a su novio a doña Letizia, pero espera poder hacerlo en alguna ocasión.

Su profesión

Carla ha reconocido que desde siempre quiso ser actriz. Cuando se lo planteó a su padre, Antonio Vigo, este le dio su aprobación. Aunque empezó a hacer el bachillerato artístico, al alcanzar la mayoría de edad sintió que todos los focos se volvían hacia ella y no podía concentrarse: “me sentía muy rara. Me agobié mucho. Me hicieron sufrir”, ha desvelado. De hecho, pidió ayuda profesional: “si pasas situaciones traumáticas está bien que te ayude una persona que sepa”, ha asegurado.

Carla mantiene que ha habido personas que se han aprovechado de su inocencia y pone el foco en José Antonio Avilés: “ha sido el que más daño me ha hecho. Publicó una entrevista que no tenía que haber publicado. Me dijo que me iba a ayudar a ser actriz”. La sobrina de doña Letizia reconoce que hay mucha gente que quiere aprovecharse de ella. A esto hay que añadir que no lo ha tenido fácil para poder dedicarse a lo que le gusta: “me decían que era una enchufada”. Aunque encaja bien las críticas, no puede evitar que le duelan.

El recuerdo de su madre

Para Carla, el recuerdo de su madre siempre está presente, más aún cuando debutó en el teatro: “mi madre también trabajaba en el teatro y había hecho cosas con Tamara Rojo, creo que estaría orgullosa”, ha recalcado. Reconoce que antes le escribía cartas que guarda en un cajón, pero ahora ya no, aunque de vez en cuando las lee. Lo que sí deja claro es que la tiene muy presente, al igual que a su bisabuela, Menchu Álvarez del Valle, que falleció el pasado verano. “Le escribí un whatsapp en el que le subí una foto y le dije que, aunque ella no lo supiera, ya había conseguido ser actriz”, recalca.

La sobrina de doña Letizia reconoce que la muerta de Verónica Forqué ha sido un episodio que le ha marcado, porque recibió preguntas sobre cómo prevenir el suicidio: “les pedí que no me preguntaran, no me venía bien. Entendía a la hija de Verónica Forqué, aunque cuando a mí me pasó era tan pequeña que no me enteré de mucho”.

Carla recuerda que cuando murió su madre pasó unos días enfadada con su familia por no contárselo antes: “me lo dijeron en casa, también lo leía fuera, tendría unos doce años”, ha dicho la joven, que reconoce que le costó entenderlo. Aunque guarda pocos recuerdos de su madre, son todos muy bonitos.

Su carácter

A sus años, Carla reconoce que tiene muchos gastos y apenas le queda para ahorrar. La joven hace oídos sordos a las personas que dicen que nada en la abundancia: “bueno, y si fuera así, ¿qué?. La gente se piensa que tengo una asignación o una especie de pensión por ser sobrina de la Reina. Es ridículo”, recalca. Ella insiste en que lleva una vida totalmente normal, como la de cualquier otro: “tengo que hacer la declaración de la Renta este año y tengo miedo porque no sé hacerla”, comenta.

Desde siempre, Carla ha mostrado un gran apoyo al colectivo LGTBI+ y se declara feminista. De hecho, se ha convertido en una especie de musa. Aunque se ha avanzado mucho en este aspecto, reconoce que hay mucho por hacer todavía. “Con lo que peor se pasa, aparte de que tu familia y la sociedad no te acepten, es la sensación. Yo soy bisexual y al principio no entendía por qué si me gustaban los chicos también me gustaban las chicas. Nadie me lo había explicado. Luego entendí que era normal”, ha asegurado. La sobrina de doña Letizia ha explicado que también ha recibido críticas por su sexualidad y por su defensa del colectivo. A pesar de que ahora está feliz con Álvaro, revela que en el pasado mantuvo una relación con una chica, aunque reconoce que no liga mucho con mujeres.