La Reina Letizia está teniendo una agenda intensa estos últimos días. Si el pasado martes viajó con el Rey Felipe a Londres para estar presente en el homenaje al duque de Edimburgo apenas un año después de su fallecimiento, ahora, la consorte regresa al Reino Unido, aunque para un acto diferente. Este martes, doña Letizia se reunirá con el príncipe Carlos para visitar junto al heredero la primera muestra permanente de pintura del Siglo de Oro español en Inglaterra, en concreto, en el Castillo de Auckland, ubicado en el condado de Durham.

No es la primera vez que la Reina y el príncipe Carlos coinciden en un acto de estas características y en solitario, sino que, en el año 2019 ya asistieron juntos a una exposición sobre Sorolla en la ciudad del Támesis. Para aquel encuentro -en el que, por cierto, doña Letizia se retrasó por el tráfico-, la Reina apostó por un diseño de estampado floral y falda con ligero vuelo de la que, hasta la fecha, era una de sus firmas fetiche, Carolina Herrera. Lo combinó con zapatos de Nina Ricci y clutch a tono y llevó los pendientes de aguamarinas y diamantes de Bulgari que la firma le regaló por el nacimiento de la Princesa Leonor.

Imposible olvidar también el impecable look de la Reina Letizia en la ceremonia en el Castillo de Windsor en la que se condecoró a don Felipe con la Orden de la Jarretera. Un estilismo lady de la firma sevillana Cherubina, con discreto estampado, falda recta y manga larga, que doña Letizia completó con tocado en negro.

Pero antes de esto, ya los Reyes visitaron en el año 2017 Reino Unido, en su primer viaje de Estado desde la proclamación de Felipe VI. Un importante viaje en el que pudimos ver a Sus Majestades tanto con la Reina Isabel como con el duque de Edimburgo, más allá de otros miembros de la familia real, como el príncipe Carlos y su esposa, el príncipe Andrés o el príncipe Harry.

Un viaje en el que la Reina hizo todo un derroche de estilo y destacó por su elegancia. Looks en clave lady con faldas de vuelo, vestidos con guiño al país -Burberry- y una variada paleta de colores, desde el amarillo pastel hasta el rojo más intenso. A la llegada, doña Letizia sorprendió con una combinación de vestido y abrigo en amarillo con tocado de Felipe Varela, la misma marca que firmó el look de la cena de gala en el Palacio de Buckingham, un vestido largo con escote barco y detalles de pedrería en color rojo sobre el que destacaba la tiara de las lises, la pieza más importante del joyero español. No te pierdas en nuestra galería la evolución del estilo de doña Letizia en sus viajes al Reino Unido.