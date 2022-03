La Reina Isabel saca al mercado el perfume perfecto para perros

La Reina Isabel se ha convertido, a lo largo de los años, en toda una experta en términos de merchandising. La monarca sabe aprovechar el puesto que ocupa la Casa Real para sacar a la venta diferentes productos que se venden en varios puntos de venta. Hace no mucho se hacía público que la soberana había puesto en el mercado una cerveza elaborada en Sandringham y ahora ha dado un paso más con una fragancia que hará las delicias de los fanáticos de la Corona.

Se trata de un perfume muy especial, pero no es para personas, sino para animales. Tal como se sabe desde hace muchos años, la Reina es una gran amante de los animales, en especial de sus perros, tanto dorgi como corgi, que la han acompañado a lo largo del tiempo. De hecho, no hace mucho que lamentó la muerte de uno de ellos, Fergus. Por eso, no es de extrañar que haya apostado por una fragancia específica para perros.

Según ha confirmado el diario The Sun, la Reina ha sacado al mercado la colonia Happy Hounds Dog que, en teoría, huele como ‘paseos en la costa’. La fragancia ha sido elaborada por un perfumista de la zona de Norfolk, donde se ubica su residencia de Sandringham, de manera completamente artesanal. Un aroma rico, con toques cítricos, bergamota y notas de almizcle. Un perfume que recuerda a las tierras de la zona, que tanto gustan a la Reina Isabel y a los paseos por la costa.

Este perfume puede ser utilizado por machos o por hembras de manera indiferente y, además, tiene la cualidad de ser bastante duradero, lo que supone que el aroma perdura prácticamente inalterado a lo largo del día. Aunque no es un objeto de uso popular, cada vez son más las personas que apuestan por perfumar a sus mascotas. Ante esta demanda en aumento, el perfume de la Reina Isabel es ideal para los más exigentes. La fragancia está a la venta en la tienda de regalos de Sandringham, la misma que vende otros productos con el sello de la Corona y su precio no alcanza las diez libras por frasco. Lo que no se sabe es si la propia Isabel II también la utiliza para sus mascotas, aunque cabe esperar que sí.

Además del perfume, en la tienda de regalos de Sandringham también se vende la cerveza artesanal elaborada con productos de la finca, así como una caja regalo completa perfecta para los que quieran darle un capricho a sus mascotas, que incluye, además del perfume, un champú especial para perros, un juguete elaborado en tweed bordado y varias golosinas hechas a partir de carne de venado de Sandringham Estate. Un kit perfecto para los que quieran mimar a sus cachorros al nivel de la monarca, que ya se sabe que le da a los suyos unos cuidados exquisitos.