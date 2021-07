Jesús y Henar Ortiz llegan al cementerio para el adiós a Menchu Álvarez del Valle

Un adiós discreto y en la más estricta intimidad. Menchu Álvarez del Valle ha sido despedida por sus seres queridos en Ribadesella, donde ha pasado los últimos años de su vida. Poco antes de las 10:30 de la mañana llegaban al cementerio Jesús Ortiz, padre de la reina Letizia y su hermana Henar, quien en las últimas semanas había estado acompañando a Menchu en su casa de Sardéu, donde fallecía el martes a los 93 años de edad. Con gafas de sol y cabizbajos, el padre y la tía de doña Letizia han recibido el cariño de algunos amigos que se han acercado hasta el cementerio para presentar sus condolencias por esta dura pérdida.

Un sepelio privado e íntimo en el que Jesús y Henar Ortiz han estado acompañados por los hijos de esta última, la esposa del periodista y algunos familiares y amigos más. No se ha visto ni a Telma Ortiz y su pareja, el abogado Gavin Bonnar, ni tampoco a la reina doña Letizia.

Según expreso deseo de la locutora, la despedida será discreta y sin ramos ni coronas de flores. La abuela de la Reina descansará junto a su marido, José Luis Ortiz, y su hija Cristina, fallecidos en 2005 y 2001 respectivamente. En su recuerdo, este martes repicaban las campanas de la iglesia de San Salvador de Moru. Y es que, aunque Menchu nació en Santander, pasó la mayor parte de su vida en Asturias, algo ella llevaba con gran orgullo.

Un duro varapalo para toda la familia, pero en especial para doña Letizia, que estaba muy unida a Menchu, que supo transmitirle su pasión por el mundo de la comunicación. Una noticia que doña Letizia ha tenido que afrontar sin la compañía del Rey, ya que, en estos momentos, el jefe del Estado se encuentra de viaje en Lima para asistir a los actos de traspaso del mando presidencial, aunque se espera que regrese a Madrid en las próximas horas para acompañar a su esposa. Don Felipe ha querido tener un gesto de apoyo a la Reina y ha vestido de luto en sus últimos actos en Lima.

Como Menchu no era un miembro oficial de la familia real, su muerte se considera un acontecimiento que pertenece al ámbito estrictamente privado, por lo que no se ha proporcionado existe información oficial al respecto. Por este motivo, por ahora no se ha confirmado si se va a alterar la agenda de la Casa de S.M. el Rey los próximos días, en los que según se había apuntado, don Felipe y doña Letizia debían viajar a Mallorca para sus vacaciones oficiales. Unos días de descanso que este año estarán marcados por la pérdida de una de las personas más queridas para la Reina.