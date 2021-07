Marisol del Valle, la otra gran mentora de la Reina Letizia

Al contrario que otros miembros de la realeza, la Reina Letizia siempre ha destacado por una gran discreción en lo que se refiere a su vida más privada. Por eso, no es de extrañar que no se conozcan apenas datos de la muerte de su abuela, Menchu Álvarez del Valle, fallecida este pasado martes a los 93 años de edad. Sin duda, una gran pérdida para la mujer de Felipe Vi, quien siempre había estado muy unida a su abuela, que le trasmitió su amor por el mundo del periodismo. Sin embargo, no fue la única.

Su pérdida, deja un gran vacío en su vida, es cierto, pero doña Letizia tiene la suerte de poder contar con Marisol del Valle, hermana pequeña de Menchu y, por lo tanto, su tía abuela. Es ella quien también ha ejercido desde siempre una importante influencia sobre la consorte, hasta el punto de que se la puede considerar su otra mentora. Menos conocida debido a que su relación no es tan directa, pero con una importantísima trayectoria profesional a sus espaldas. De hecho, fue ella quien tuvo un papel fundamental en la decisión de Letizia de convertirse en periodista, hasta el punto de que se pueden establecer algunos paralelismos entre las vidas de ambas.

Al igual que hizo la Reina en su momento, Marisol dejó Asturias –aunque nació en Santander como su hermana Menchu, pero se criaron en el Principado- para probar suerte en Madrid, donde se labró una carrera fulgurante. En un principio, de la mano de Bobby Deglané, quien la definiría como ‘la cosa de la Costa Verde’ por sus orígenes norteños. Juntos presentarían ‘Todas las noches, sorpresa’, un programa que duraba 4 horas y se emitía con público, entre el cual se encontraba el por entonces duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart.

No solo se dedicó a la radio de manera profesional, pues también fue profesora, incluso de su sobrina, Letizia, que asistió a uno de los másters que impartió. Una trayectoria que no terminó ahí. Además, Marisol del Valle puede presumir de haber sido jefa de prensa en múltiples congresos médicos, locutora de cuñas y anuncios a nivel nacional, directora de programas, presentadora y guionista de RTVE, que ayudó a modernizar. Toda esa gran experiencia, de la que doña Letizia aprendió tanto, la llevó a fundar el Instituto de Especialistas en Periodismo Audiovisual, del que además fue directora durante cinco años.

Una larga carrera, que aún no ha terminado, y que le ha dado muchos galardones, incluyendo el premio Ondas, la Antena de Oro, el Premio Nacional de Radio o el Popular del pueblo, entre otros. Es para estar orgullosa, un sentimiento que seguro doña Letizia tiene hacia ella, especialmente en estos momentos tan complicados para la familia.

Si Marisol se encargó de darle una gran visión sobre el periodismo a la ahora reina Letizia, tampoco hay que olvidar la influencia de su abuela, y de su padre, Jesús Ortiz, quien fue director de programación de Antena 3 Radio. En todos ellos pervive el legado de Menchu, convertida ya en una leyenda de las ondas.