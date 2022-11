La complicada llamada de Isabel Pantoja a su hija en la situación familiar más convulsa

Después de haber vivido un divertidísimo y exótico viaje por Tailandia junto a Asraf Beno y su hijo, Isa Pantoja ha vuelto a la realidad. La colaboradora cumplía 27 años el pasado 8 de noviembre, y dado su reciente aterrizaje en tierras españolas, tan solo pudo intervenir en El Programa de Ana Rosa por medio de una videollamada. No ha sido hasta ahora cuando la hija de la tonadillera ha ocupado su puesto habitual en el plató del espacio de las mañanas de Telecinco para así tener oportunidad de desvelar algunos detalles que giran en torno a la celebración de su nueva vuelta al sol.

En un primer momento, Isa ya desvelaba que, teniendo en cuenta que se trataba de un martes, no iba a llevar a cabo ningún plan más allá de una merienda con su novio, con su hijo, con Dulce y con unos cuantos amigos cercanos. Lo que nadie podía llegar a imaginar es que a este festejo también se sumaría su madre, Isabel Pantoja, aunque de una manera telefónica: “Fue una llamada, ella se ha emocionado mucho. Ha sido emocionante para las dos”, comenzaba explicando, para después confesar más minucias sobre esta pequeña conversación maternofilial: “Me llamó antes de comer y estaba muy emocionada porque hizo una vista hacia atrás de cuando era pequeña, me envió un vídeo, dijo que le encantaría tenerme como antes. También me habló de su situación personal y aunque tenga ayuda profesional, ella está mal”, señalaba, dejando entrever que la intérprete de Enamórate aún no ha superado los baches relacionados con su enemistad con su hijo Kiko: “Mi madre es fuerte pero cuando es de uno de sus hijos le afecta mucho”, zanjaba, aclarando así que la artista aún siente cierto cariño por el DJ, razón por lo que todo lo que pueda sucederle y su mala relación siguen haciendo mella en su día a día de manera muy negativa.

Por otro lado, la influencer también ha querido hacer referencia al inexistente vínculo que a día de hoy mantiene con su hermano Kiko, el cual no ha mejorado ni después de que éste sufriera un ictus por el que mantuvo a todos sus allegados en vilo: “Llevo unos años que él y yo no tenemos relación. Me alegro de que esté mejor y de que esto le sirva para reconducir su vida”, comentaba frente al resto del elenco de colaboradores, demostrando así que no quería hablar mucho más sobre el marido de Irene Rosales dados los terribles encontronazos mediáticos que han protagonizado en los últimos meses, muchos de ellos a consecuencia de ciertas declaraciones por parte del cantante de Así soy yo.

Entre tanto, Isa Pantoja ha querido hacer balance de todo lo que ha crecido en los últimos años en el terreno de la madurez: “Todo el mundo me dice que he madurado mucho aunque yo sigo siendo como antes. En mis relaciones amorosas sí, antes me enfadaba con mi pareja y me iba de fiesta, pero ahora no. Estoy muy contenta con la oportunidad de estar aquí y hacer frente a ciertas cosas y que la gente me entienda cómo soy”, aseguraba, visiblemente contenta tan solo unos momentos antes de soplar una tarta que sus compañeros le acercaron mientras entonaban el famoso Cumpleaños feliz.