El ‘regalo’ que Isa Pantoja desea para su cumpleaños por parte de su hermano

Isa Pantoja acaba de cumplir años, aunque quizá lo ha hecho envuelta en una situación familiar que nunca hubiera deseado. Pese a estar viviendo un momento plenamente feliz junto a su hijo y Asraf, con quienes acaba de volver de un viaje por Tailandia, la colaboradora de El Programa de Ana Rosa aún tendría rencillas con su hermano Kiko, quien está envuelto en la plena evolución tras el ictus que sufrió recientemente.

Con motivo de su nueva vuelta al sol y de su aterrizaje en España, la hija de la tonadillera no ha querido desaprovechar la oportunidad de intervenir en el programa de las mañanas de Telecinco, aunque lo ha hecho desde su domicilio y por medio de una videollamada que ha atendido la propia Ana Rosa Quintana: “Ya cumplo 27 años, se me ha pasado super rápido, se me han pasado estos nueve años en el programa… ¡A por muchos más!”, comenzaba diciendo la ex de Alberto Isla, visiblemente contenta por esta fecha, aunque sin intención de hacer celebraciones por todo lo alto: “Pues como un día normal, iré a merendar fuera con amigos, Asraf, el niño y Dulce… Poca cosa puedo hacer porque es martes”, señalaba con un rostro de felicidad que se le ha borrado de inmediato cuando le han preguntado por su hermano Kiko: “La situación no ha cambiado desde la vez que fui al hospital, que sabía que no iba a poder verle, donde se dijo que mi presencia y la de mi madre le alteraba. Luego, él dijo en Instagram que su madre no iba a ir y su hermana muchísimo menos, así que ahí se quedó la cosa”, zanjaba, aclarando así que su relación familiar con el DJ no ha mejorado en absoluto.

No obstante, aún cabe la posibilidad de que Isa y Kiko acerquen posturas, aunque para ello tendrían que suceder una serie de cosas de las que la ex concursante de La Caja Fuerte no está segura: “Si recibiese un mensaje directamente de él, hablaría de cómo está él, es un susto muy grande lo que ha pasado… No espero que me llame ahora, pero sí pensaba que en ese momento tuviese una buena actitud con nosotras después de lo que pasó (…) Si cambiara su actitud, no me vale que estuviese como si nada hubiera pasado. Tiene que arrepentirse por lo que hizo y si eso es así, claro”, finalizaba, demostrando que está dispuesta a tender puentes con el hijo de Francisco Rivera siempre y cuando reciba un perdón sincero y un arrepentimiento por parte de este. Algo que no parece que vaya a suceder al menos a corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta que ni la tonadillera ni su hija fueron bien recibidas en el hospital por los más allegados al hermano de Cayetano Rivera pese a que se encontraba en uno de los momentos más convulsos de su vida.