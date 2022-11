Más de dos semanas después de que sufriera un ictus, Kiko Rivera se ha dejado ver por primera vez fuera de su casa. El dj ha salido de su residencia en Castilleja de la Cuesta para acompañar a su mujer, Irene Rosales, a recoger a sus dos hijas pequeñas al colegio. Vestido de manera informal, con gafas de sol, el dj se ha mostrado amable con los reporteros, aunque no ha querido hacer muchas declaraciones, más allá de decir que se encuentra bien y que “hay que mirar para adelante”. El joven no ha querido pronunciarse sobre en qué punto se encuentran las relaciones con su madre y con su hermana Isabel y se ha limitado a decir que está centrado en cuidarse y en su trabajo.

A finales de la pasada semana, el dj reapareció en su canal de Twitch para explicar a sus seguidores cómo se encontraba. “Como sabéis, el pasado 20 de octubre me dio un ictus que afectó a la parte izquierda de mi cuerpo y me dejo la cara y el brazo paralizados por completo”, comenzaba diciendo el hijo de Isabel Pantoja, que comentaba que había sido para él un gran varapalo. “Fue el mayor susto de mi vida y pensé que de esta no salía. Como podéis comprobar, no ha dejado ninguna secuela importante, pero sí ha cambiado mi vida para siempre. Hago deporte a diario, como sano y he dejado de fumar. Estoy con tratamiento con mi fisioterapeuta y todo ha vuelto a su sitio, ya que la boca se me dobló y perdí el equilibrio. He empezado un tratamiento con mi psicóloga”, comentó el dj.

En su breve intervención, Kiko quiso dejar claro que podía haber dado algún tipo de exclusiva, pero que había elegido pronunciarse y contar todo lo que había ocurrido a través de su canal: “Esto mismo que estoy haciendo aquí podría haberlo hecho en cualquier medio remunerado, lo he llegado a valorar, pero he decidido, por mi salud, retomar mi vida con total normalidad. Una vez salga la revista, me expongo a que mañana me pregunten en la puerta de mi casa”, aseguraba el dj, que descartaba aparecer en cualquier publicación, al menos, por el momento.

Al igual que en este breve paseo el dj no ha querido pronunciarse sobre su situación familiar, en su reaparición en el canal, Kiko Rivera sí que hizo mención a todo lo que había ocurrido con su madre y su hermana: “Retomo mi vida dejando de lado conflictos familiares, porque mi salud está por encima de todo. Solo quiero llevar a mis hijas al colegio, salir con mi mujer a cenar, salir con mis amigos… Y sobre todo, me voy a centrar en mi trabajo, que es mi música. Siento que deben interesar otros aspectos de mi vida, y por ello va a estar centrada en mis nuevos hábitos, en mi vida y en mi trabajo para dar lugar a un Kiko que espera vivir muchos años más y no recibir más sustos”, sentenciaba el dj que, además, quiso agradecer el apoyo a su mujer, que ha estado a su lado en todo momento.