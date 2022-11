Han pasado dos semanas desde que Kiko Rivera tuviera que afrontar uno de los sustos más impactantes de su vida. Y es que, el pasado 20 de octubre, el DJ sufría un ictus por el que hizo saltar las alarmas de todos los rincones del país, manteniendo a todos sus seres queridos en vilo y pendientes, en todo momento, de su evolución. Ahora, mucho más recuperado, el hijo de Isabel Pantoja no ha querido desaprovechar la oportunidad de hacer uso de su canal de Twitch para explicar a sus seguidores todo lo sucedido al detalle.

En torno a las 13:00 horas del mediodía, el hijo de Francisco Rivera comenzaba una intervención que contaba con la máxima expectación: “Como sabéis, el pasado 20 de octubre me dio un ictus que afectó a la parte izquierda de mi cuerpo y me dejo la cara y el brazo paralizados por completo”, comenzaba explicando, para después dar más minucias sobre este gravísimo varapalo: “Fue el mayor susto de mi vida y pensé que de esta no salía. Como podéis comprobar, no ha dejado ninguna secuela importante, pero sí ha cambiado mi vida para siempre. Hago deporte a diario, como sano y he dejado de fumar. Estoy con tratamiento con mi fisioterapeuta y todo ha vuelto a su sitio, ya que la boca se me dobló y perdí el equilibrio. He empezado un tratamiento con mi psicóloga”, contaba, visiblemente orgulloso de sacar a la luz una nueva faceta sobre sí mismo mucho más renovada.

Por otro lado, el cantante ha querido hacer hincapié en su buena intención a la hora de dar este testimonio de manera no remunerada: “Esto mismo que estoy haciendo aquí podría haberlo hecho en cualquier medio remunerado, lo he llegado a valorar pero he decidido, por mi salud, retomar mi vida con total normalidad. Una vez salga la revista, me expongo a que mañana me pregunten en la puerta de mi casa”, comentaba, aclarando que no está en sus planes dar ninguna exclusiva para así no volver a llamar la atención de la prensa y que esto pueda atentar contra una tranquilidad que ahora para él es necesaria en su día a día.

Por último, Kiko ha dejado clara su postura en el conflicto familiar, de manera que ahora promete ser mucho más ajeno a todo lo que suceda dentro del clan Pantoja: “Retomo mi vida dejando de lado conflictos familiares, porque mi salud está por encima de todo. Solo quiero llevar a mis hijas al colegio, salir con mi mujer a cenar, salir con mis amigos… Y sobre todo, me voy a centrar en mi trabajo, que es mi música. Siento que deben interesar otros aspectos de mi vida, y por ello va a estar centrada en mis nuevos hábitos, en mi vida y en mi trabajo para dar lugar a un Kiko que espera vivir muchos años más y no recibir más sustos”, zanjaba, dando paso también a un cálido agradecimiento para su esposa “por no haberse separado de él ni un segundo”, ya que “ella y sus hijos son su familia”.