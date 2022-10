Las pruebas que demuestran que Kiko Rivera “no está cumpliendo” con su recuperación tras el ictus

Han pasado casi dos semanas desde que tuvo lugar uno de los sustos más impactantes en la vida de Kiko Rivera. El DJ sufría un ictus que mantuvo al panorama social nacional completamente paralizado, razón por la que, una vez era dado de alta, era imprescindible que pusiera especial interés en su recuperación para estar, cuanto antes, como siempre. Algo que quizá no estaría haciendo tal y como debería, según ha informado Antonio Rossi en El Programa de Ana Rosa.

Ha sido durante la emisión de esta misma mañana cuando el colaborador ha desvelado cuál es el estado de salud del hijo de la tonadillera en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta que debería estar inmerso en ciertas habilidades de rehabilitación que los profesionales pertinentes le aconsejaron. En un primer momento, el periodista ha asegurado que Kiko “tiene una revisión en breve con el neurólogo”, razón por la que, por el momento, quizá prefiere no llevar a cabo ningún tipo de actividad física: “No está cumpliendo, a no ser que esté andando por la terraza de su casa, que sepamos tiene poca actividad… A no ser que esté saliendo a las ocho de la tarde, cuando no estén los compañeros”, añade, dejando entrever que esta evolución en su estado de salud podría incluso alargarse dadas las circunstancias: “Tiene que hacer rehabilitación en una de las extremidades y tiene que ir al médico en breve”, zanjaba, para después dar paso a Patricia Pardo, encargada de que una reportera, desde el domicilio de Irene Rosales, diera el último parte de salud del hermano de Fran Rivera: “Sigue recluido en casa, sin hacer vida normal y todavía no ha salido desde que le dieron el alta en el hospital”. Por si fuera poco, la periodista en cuestión también ha tenido oportunidad de hablar con la esposa del protagonista, que ha confirmado que su marido aún no sale de su hogar: “Dice que él está bien, que todavía se está recuperando del susto, que no hace vida normal pero nos reconoce que ya es momento de que empiece a salir y que haga vida normal”, sentencia, preocupando a todos los colaboradores presentes en plató ante la vida sedentaria que Kiko ha optado por tener ahora, algo que no sería del todo bueno dado su estado de salud.

Sea como fuere, lo cierto es que este ictus parece haberse quedado en tan solo un susto para Kiko, o al menos él así lo ha contado en sus distintas apariciones públicas por medio de sus redes sociales, en las que ha querido tranquilizar a sus seguidores con diversas muestras de fuerza, aunque sin poder evitar mostrar cierta tristeza por todo lo sucedido, a la par que preocupación y también agradecimiento por todas las muestras de cariño recibidas y por el amor que Irene Rosales le ha brindado sin separarse de él en todo momento.