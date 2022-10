Kiko Rivera pierde en los tribunales y deberá pagar 150.000 euros

Kiko Rivera vuelve a sumar una deuda a sus espaldas. En mitad de su recuperación tras haber sufrido un ictus, el hijo de Isabel Pantoja ha tenido que hacer frente a un nuevo revés judicial. Según ha informado Pepe del Real para El programa de Ana Rosa, el Dj ha perdido el juicio contra Las Mellis.

El motivo de esta batalla judicial se remonta tiempo atrás, cuando Kiko Rivera decidió emprender acciones legales contra una de Las Mellis, Bibiana, después de que esta dijera que el Dj se le había insinuado en un programa de televisión mientras estaba con Irene Rosales. Una afirmación que no sentó nada bien al hermano de Isa Pi, que decidió emprender acciones legales contra ella y exigirle 150.000 euros por difamación.

Sin embargo, no todo ha salido como esperaba, y el Dj ha vuelto a perder en los tribunales. “Él ganó en primera instancia, luego perdió en segunda instancia y Kiko volvió a recurrir…Al recurrir, no se presentó en el juzgado y, por tanto, ha perdido esta demanda porque ya hay sentencia firme”, ha explicado Pepe del Real. Asimismo, el periodista ha detallado la nueva deuda que se suma a las habidas: “Tendrá que hacerse cargo de las costas y le toca pagar a razón de lo que ha pedido, si pidió 150.000 euros…”.

Un nuevo varapalo judicial que se suma al complicado estado de salud que está atravesando. “Si tú pides, sabes que te va a costar y te va a doler. Luego, si no ganas… Si eres chulito, pues al final pagar es lo que tendrá que hacer Kiko. Al igual que con Ramón Calderón, le dijimos que no siguiera adelante y pidiera disculpas, pues cayó. Tendrá que hacer una exclusiva”, finalizó el colaborador. Sea como fuere, lo cierto es que Kiko Rivera no gana para sustos.

Fue el pasado 21 de octubre cuando el ingreso del Dj en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla hizo saltar todas las alarmas. Pese a que en un primer momento únicamente trascendió que se trataba de “un problema grave de salud”, poco después se pudo conocer que se trataba de un ictus. Después de mucha preocupación, el marido de Irene Rosales se pronunció en las redes sociales para contar cómo había sido este revés: “Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta”.

Tres días después, el Dj recibió el alta hospitalaria y puso rumbo a su domicilio en Castilleja de la Cuesta para continuar con su recuperación. El hijo de Isabel Pantoja salía caminando por su propio pie y sin querer dar declaraciones a los medios de comunicación, aunque dedicándoles un saludo con la mano en señal de agradecimiento por el apoyo recibido en estos momentos tan complicados. Ahora, el marido de Irene Rosales se encuentra recuperándose en casa, con el calor de su familia y disfrutando del éxito que está teniendo su último lanzamiento musical: Vudú. Eso sí, con un nuevo varapalo judicial a sus espaldas.