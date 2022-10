No hay otra cosa que más preocupe a Kiko Rivera que recuperarse cuanto antes del ictus sufrido hace menos de una semana. Él mismo comentó a las pocas horas de padecerlo que pensaba que no saldría de esta. Un aviso de la salud en toda regla que le ha hecho cambiar por completo algunos hábitos de vida que estaban resultando nocivos. Por ejemplo, ha tomado la decisión de dejar de fumar y de cuidar más y mejor su alimentación. Sea como fuere, el infarto cerebral ha tenido consecuencias inmediatas más allá de en su estado.

El andaluz se ha visto obligado a cancelar sus compromisos profesionales más inmediatos. Cuando fue ingresado de urgencia restaban apenas unas horas para el estreno de Vudú, su nueva canción. Por delante tenía agendados una serie de bolos que iban a servir para presentarla ante su público, pero también para ingresar un dinero que le venía muy bien. Ni Kiko Rivera ni Irene Rosales. Sea como fuere, es momento de pensar en la salud y en nada más. Ya habrá tiempo de facturar todo lo que no se ha podido hacer durante este periodo en el que Kiko descansa en su casa de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) al calor de su mujer y dos hijas. Sin embargo, las polémicas no cesan.

El hijo de Isabel Pantoja quiso salir al paso de los rumores que apuntaban a que su madre y su hermana podrían ir a verlo a su domicilio. Cansado de la presión mediática, emitió este comunicado en el que aseguraba que ninguna de las dos iría: «Manda narices que tenga que estar yo dando explicaciones de quién entra o no en mi casa. Por favor déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones. No inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar. Sólo soy una persona a la que le acaba de dar un ictus. Respétenme y déjenme recuperarme. «Se niega a verlas y esto es algo que ha dejado «hundida» a la tonadillera, según han contado en El Programa de Ana Rosa. Por su parte, Isa Pantoja ha decidido hacer las maletas y marcharse a Tailandia junto a Asraf Beno y Albertito. Más tierra de por medio entre ellos.

Kiko Rivera ha estado utilizando las redes sociales desde prácticamente el principio y eso es algo que ha causado opiniones contrarias. Es el caso de Ana Rosa Quintana, que ha explicado abiertamente su opinión: «Yo te digo una cosa. Me pilla reciente y cuando tú no estás bien o te acaban de operar es que no tienes ganas ni de móvil, ni de fotos, ni de nada, o sea, esa obsesión que tienen por radiar absolutamente todo, hasta en un hospital, yo francamente no la entiendo (…) Y luego, el que va de visita. ¿Cómo que el que va de visita va con su móvil haciéndose ‘selfies? Pero, ¿eso qué es?¡Qué falta de educación!».