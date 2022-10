La crónica social está siguiendo minuto a minuto la recuperación de Kiko Rivera tras sufrir ayer un ictus que hizo saltar todas las alarmas. Pese a que Irene Rosales ha confirmado que el Dj se encuentra bien y está siendo cuidado por los sanitarios de la Unidad de Ictus, todo el mundo esperaba unas palabras del afectado para calmar las aguas, puesto que las 72 horas después de haber sufrido la dolencia eran cruciales. Unas palabras que acaban de llegar.

A través de sus redes sociales, el hijo de Isabel Pantoja ha querido dar, en un principio, las gracias a todas las personas que se han preocupado por su estado de salud y que le han enviado de forma virtual numerosas muestras de cariño y afecto. Con una fotografía sacando el dedo en señal de que todo está bien y ataviado con el pijama hospitalario, el intérprete de su nuevo lanzamiento, Vudú, ha querido dar él mismo su último parte de salud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

“Ya estoy en planta un poco mejor, pero no recuperado”, ha comenzado escribiendo, para añadir que todos los mensajes de cariño le han emocionado muchísimo. Pese a que ha explicado que no puede estar con el móvil debido a la situación, no ha querido perder la oportunidad de sacar un ratito para dar las gracias “de todo corazón” a sus seguidores, además de agradecer a los médicos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla su labor: “Gracias también a las enfermeras y al equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Y es que, Kiko Rivera no gana para sustos. En mitad de una complicada situación familiar en la que su hermana ha sentenciado por completo su relación, el Dj ha hecho frente a un nuevo revés de salud, que se suma ya a las numerosas enfermedades crónicas que padece, como la gota, la diabetes y la hipertensión, que complican de manera considerable su recuperación. “Ha sido un susto tremendo, el mayo de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta”, se ha sincerado Kiko en su cuenta de Instagram, finalizando el mensaje con un “si Dios quiere, prontito estoy al 100%”.

Su mayor apoyo, Irene Rosales

Después de pasar su primera noche ingresado tras el susto, Irene Rosales ha regresado junto a él para ver cómo evoluciona favorablemente. A su entrada al hospital, ha vuelto a atender a los medios de comunicación, confirmando que el Dj se encuentra bien y se está recuperando con éxito. “Él se puede mover, está bien”, ha explicado a las cámaras.

En cuanto a la posibilidad que se está barajando de que Isabel Pantoja pise Sevilla para ir a ver a su hijo, su mujer ha sido clara: “Yo lo único que barajo es que mi marido esté bien y que salga lo antes posible de aquí”.Y es que, la sevillana está siendo su máximo apoyo en estos momentos tan complicados, en los que no ha querido separarse del amor de su vida ni un solo segundo ni entrometerse en temas familiares por el bienestar y la tranquilidad de Kiko, que es lo que más necesita en esta situación.