Cómo prevenir un ictus, la enfermedad que ha padecido Kiko Rivera, según Harvard

Aunque ya está fuera de peligro, Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, ha sufrido un ictus este viernes lo que ha provocado un gran susto. Cada vez hay más personas que sufren de esta afección y los resultados pueden llegar a ser mortales. ¿Cómo prevenir un ictus? La respuesta la tiene Harvard.

Los expertos de la Universidad de Harvard explican que la prevención tiene que ver con el estilo de vida que llevamos actualmente.

Cada año, más de 100.000 personas sufren un ictus en nuestro país, de las cuales alrededor de un 50 % quedan discapacitados o fallecen, de hecho, el ictus es la segunda causa de muerte en España, la primera causa de discapacidad en adultos de forma adquirida y la segunda de demencia.

Cómo prevenir un ictus

Reducir la tensión arterial

Algo que padece Kiko Rivera, pues ya ha tenido algunos problemas con ello, sabiendo que también padece diabetes y otros. en este caso, este se previene con un cambio de dieta, reduciendo la sal y la grasa a diario.

Adelgazarse

Aunque Kiko lo intentó, volvió a ganar peso. Y es que seguir una dieta, comer bien, hacer deporte y mantener un peso ideal no es nada fácil, pero si no lo hacemos entonces tenemos más riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares. La obesidad no es nada buena porque también aumenta el riesgo de sufrir ictus.

Vida activa

Por esto es importante realizar un ejercicio diario. Debe ser variado, desde aeróbico como muchos otros. lo importante es moverse para que nuestro corazón esté sano.

Dejar atrás los malos hábitos

Si fumas y bebes alcohol, ya puedes estar olvidándote de ello. Debes dejar atrás estos malos hábitos porque no son nada buenos para la salud.

Según TKE Home Solutions, el tabaco está directamente relacionado con el riesgo de sufrir un ictus. La nicotina, el monóxido de carbono y los gases oxidantes que tiene el tabaco aumentan la probabilidad de sufrir un ictus.

Hablamos de una sustancia adictiva que hace que el corazón lata más rápido aumentando la presión sanguínea, el monóxido de carbono reduce la cantidad de oxígeno en sangre y los gases oxidantes y el humo aumentan la probabilidad de que se formen coágulos. De hecho, una persona que fuma 20 cigarros al día tiene seis veces más probabilidades de sufrir un ictus comparado con alguien que no fume.

Síntomas del ictus