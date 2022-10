Ha sido hace escasas horas cuando se ha dado a conocer que Kiko Rivera se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a consecuencia de un grave problema de salud que después ha podido saberse que se trata de un ictus. Un durísimo varapalo por el que todos sus seres queridos han permanecido en alerta, pendientes en todo momento de la evolución del DJ.

Este ha sido el caso de su hermano, Cayetano Rivera. Pese a que el torero tenía previsto estar presente en un tentadero a puerta cerrada en la capital, lo cierto es que este evento taurino se ha cancelado a consecuencia de la lluvia, razón por la que podrá desplazarse en las próximas horas hasta la ciudad hispalense para conocer, de primera mano, el estado de salud del diestro. Así lo ha podido saber la agencia Gtres, que se ha topado con el hermano de Fran Rivera en las inmediaciones de El Jaral de la Mira, donde iba a tener lugar el acto de La Cátedra Vargas Llosa y enclave al que ha acudido el hermano de Fran Rivera para hacer acto de presencia. Un momento de máxima tensión en el que los reporteros han querido preguntarle sobre cómo se encuentra Kiko, y él, haciendo gala de su simpatía, no ha dudado en responder: “Ahora mismo está bien. Lo que ha pasado lo contarán mejor ellos, yo la noticia que tengo es que está bien, que está en el hospital y no puede recibir visitas”, comenzaba explicando, para después admitir que “todavía no” ha podido hablar con su hermano.

Sea como fuere, lo que sí está claro es que este ictus ha sido una triste sorpresa para todos los allegados de Kiko, incluido Cayetano: “Sí, es joven y no nos esperábamos este susto, pero lo importante es que ha quedado en un susto y que esperamos que vaya evolucionando favorablemente”, señalaba, con total positividad y con la mirada puesta en las próximas horas, en las que se sabrá si Rivera mejora o no. Por otro lado, el torero también ha querido dejar clara su postura, totalmente dispuesta a ayudar a su hermano y a desplazarse para brindarle apoyo si es necesario: “Voy a bajar en cuanto pueda, en cuanto termine este compromiso. Voy a cumplir y en cuanto pueda bajo”, confesaba, aunque sin saber si Fran Rivera hará lo mismo.

Quien no podrá acudir a lo largo de esta misma tarde a Sevilla será la prima de Kiko, Anabel. Como ya ha aclarado para El Programa de Ana Rosa, la influencer tiene previsto asistir a un compromiso profesional durante esta misma tarde, razón por la que no podrá desplazarse hasta Sevilla hasta que su agenda se lo permita. No obstante, su teléfono ha permanecido apagado o fuera de cobertura durante prácticamente toda la mañana, movimiento que indica que está plenamente preocupada en la salud del DJ y en una evolución que esperan que sea lo más temprana posible.