¿Ha acudido Isabel Pantoja a ver a Kiko Rivera al hospital?

Hace apenas una hora, se ha podido saber que Kiko Rivera se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus. Aunque él mismo comunicó a sus seguidores que estaba atravesando un bache de salud, nada hacía presagiar que la dolencia tomase este rumbo.

Fue el programa Fiesta quien dio la noticia a primera hora de esta mañana a través de la cuenta de Instagram, siendo Lecturas quien informaba de que se trataba de un ictus, que ha sido confirmado más tarde por Antonio Rossi. “Se encuentra ingresado en la unidad de ictus, pero el daño le ha afectado a una zona pequeña”, ha explicado para El programa de Ana Rosa. Asimismo, el periodista también ha comunicado que, aunque ha sido grave, la evolución no tiene por qué ser negativa.

Un revés de salud que llega justo en el momento en el que su situación familiar no es la mejor. Mientras la relación con su hermana está atravesando uno de sus mayores baches, se ha podido saber que Isabel Pantoja estaría junto a su hijo en estos momentos tan complicados. Tal y como ha confirmado Isabel Rábago, según la información que maneja, la tonadillera se habría desplazado hasta Sevilla para arropar al Dj tras su ingreso hospitalario. Por el momento, no han trascendido fotografías de este presunto encuentro, pero la colaboradora de Telecinco asegura que la artista ha sido informada de la situación desde el primer momento. Además, ha añadido que solo está permitido estar una persona junto al enfermo, lo que podría haber generado una situación cuanto menos incómoda.

Además, el programa conducido por ‘la reina de las mañanas’ ha comunicado que Anabel Pantoja está enterada del estado de salud de su primo, aunque descarta una visita puesto que ella ahora mismo se encuentra en el médico y esta tarde, sobre las 16:00 horas, tiene un compromiso de trabajo al que, como ha asegurado, no va a faltar. Es por ello que, pese a la dificultad de la situación, la ex concursante de Supervivientes no estará junto a Kiko Rivera las próximas horas.

Este giro de 180 grados en la vida del Dj ha supuesto un nuevo mazazo para Isabel Pantoja, que parece no levantar cabeza. Cuando su carrera profesional volvía a retomar su curso normal con una gira prevista por América, el visado especial por antecedentes penales que necesitaba para viajar hasta Estados Unidos -y que no ha conseguido- ha hecho añicos su ilusión de volver a los escenarios.

La relación materno-filial ha sufrido un gran cambio estos últimos años. Fue a finales de 2020 cuando todo estalló por los aires. Al parecer, durante el cumpleaños de la tonadillera, el Dj encontró en Cantora las pertenencias de Paquirri, las cuales fueron robadas presuntamente al fallecer. Con todo el dolor del mundo, el hermano de Isa Pi decidió destapar públicamente los trapos sucios de su madre con un documental especial titulado Cantora, la herencia envenenada, con el que consiguió que su relación familiar se rompiera por completo. Hasta hoy.

Tras muchos meses sin mantener absolutamente ninguna relación, este pasado septiembre parecía que la reconciliación estaba más cerca que nunca. Ahora, habrá que esperar a que Kiko Rivera se recupere del todo para saber en qué punto se encuentra su situación familiar. Por el momento, ni rastro de su hermana, que hace apenas unas semanas sentenció por completo su relación de hermandad.