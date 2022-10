Anabel Pantoja, beso de Judas en su última aparición pública

No cabe duda de que Anabel Pantoja está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Desde que tuvo lugar su ruptura con Omar Sánchez y su posterior paso por Honduras al concursar en Supervivientes, la colaboradora irradia felicidad allá por donde va. Una situación cargada de alegría que está teniendo oportunidad de compartir de la mano de su amor, Yulen Pereira, a quien conoció durante su paso por los Cayos Cochinos.

Pero lo sentimental no es lo único que está sonriendo a la colaboradora de Sálvame, ya que en el ámbito profesional también parece estar inmersa en varios proyectos, como el que, sin ir más lejos, tuvo lugar durante la pasada tarde del miércoles 19 de octubre. Y es que, ha sido en esa misma jornada cuando la influencer, acompañada por su novio, se ha desplazado hasta el Teatro Magno de la capital para presentar su nueva colección de joyas. Un momento en el que la sobrina de Isabel Pantoja ha irradiado una felicidad que han captado las cámaras de Gtres, aunque lo cierto es que la prensa allí presente también ha podido presenciar ciertas actitudes de la sevillana totalmente inesperadas.

Según ha podido saber LOOK, Anabel ha llegado al evento casi una hora más tarde, con todo lo que ello implica. Además, en un principio, la sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado reacia a hacer declaraciones a los medios, que llevaban ya tiempo esperando su llegada.

A pesar de que finalmente sí que ha comparecido ante la prensa, la sobrina de Isabel Pantoja ha dejado su postura muy clara desde el primer momento y ha recalcado que cualquier pregunta debía circunscribirse al ámbito profesional. Eso sí, dado el interés de los periodistas por el estado de su padre, Anabel ha dado la última hora sobre la evolución de Bernardo Pantoja: “Está bien, gracias por preguntarme, está bien y se alegra de que esté aquí presentando esto porque estoy trabajando, que es lo que tengo que hacer”, ha zanjado la influencer, visiblemente molesta por el tema.

Por otro lado, también ha tenido oportunidad de hablar sobre la próxima gira de su tía, a quien apoya incondicionalmente: “Ojalá salga todo esto adelante para que se haga la gira, se lo merece y me tendrá siempre (…) Ella no es de llevar muchas joyas, se las pone actuando pero siempre que he lanzado algo, se lo ha puesto y me ha apoyado”, aseguraba, muy orgullosa. Un sentimiento que también comparte con su prima Isa, a quien incluso estaría dispuesta a diseñar las sortijas de su boda si ella quisiera: “A mi prima le diseñaría todo lo que pidiese”.

Para sorpresa de todos, el que sí se ha mostrado muy cercano con los invitados y con los comunicadores ha sido Yulen Pereira, en una actitud radicalmente diferente a la de su novia. Pese a haberse mantenido en un hermético segundo plano desde su salida de Supervivientes, el espadista ha aprovechado el evento de su pareja dar a conocer una faceta totalmente distendida y amigable de sí mismo, razón por la que Anabel ha confesado que están en un momento pleno en su historia de amor: “Muy bien, me apoya él y yo le apoyaré siempre”.