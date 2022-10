Anabel Pantoja ha vuelto. Hace poco más de un año, la sobrina de la cantante trabajaba como colaboradora en Mediaset, se había casado con Omar Sánchez y su vida, en general, era mar en calma. Sin embargo, pronto todo cambió. Tras divorciarse del ‘Negro’, la tonadillera probó suerte en Supervivientes, donde consiguió encontrar de nuevo la ilusión de la mano de Yulen Pereira. Ahora, en mitad de un giro de 180 grados, la prima de Isa Pantoja se ha sentado en el Deluxe para contar cómo está siendo esta nueva etapa de su vida.

Una importante determinación

Y es que, en estos meses, Anabel Pantoja ha tomado una decisión que nunca antes se había planteado y que pone de manifiesto sus planes de futuro. “Siempre he dicho que no quiero ser madre, pero voy a congelarme los óvulos. Los quiero tener ahí y sé que pueden surgir varias complicaciones. Si de aquí a un par de años quiero ser madre, bien sea con Yulen o sola, quiero tenerlos ahí congelados”, ha confesado, dejando claro que por el momento no está entre sus planes tener un hijo.

Su relación con el esgrimista va viento en popa y, aunque ella siempre ha sentenciado que la maternidad está lejos de sus planes, lo cierto es que formar una familia podría estar más cerca que nunca. Sea como fuere, la realidad es que Anabel está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. “Yo tengo mucha suerte de estar con él y no entiendo por qué todo el mundo me juzgó cuando me enamoré de Yulen. Él entró en Supervivientes por él mismo y se le ha juzgado también un montón. No creo que fuese para juzgarnos como lo han hecho, nos enamoramos y punto”, ha sentenciado.

La decepción de su ex pareja

Una entrevista que llega apenas unos días después de que se cumpliese un año de su matrimonio con el concursante de Pesadilla en el paraíso. Uno de los acontecimientos más importantes de su vida que ya ha quedado enterrado en el pasado. “Mi boda con Omar fue uno de los mejores días que he pasado en mi vida. Tenía muchas ganas de celebrar ese día. No me arrepiento de aquello y no me voy a arrepentir nunca”, ha comenzado diciendo. Sin embargo, la colaboradora ha expresado que actualmente no reconoce a la persona de la que se enamoró: “Yo cuando me voy dejo aquí al ‘Negro’ y cuando vengo encuentro al ‘terror de las nenas’, rodeado de chicas”.

Pero, sin duda, lo que más le ha molestado de su ex marido han sido las últimas entrevistas que este ha concedido hablando sobre ella. Y es que, aunque respeta la libertad de Omar para sentarse en un plató de televisión, no le gustó que visitara el Deluxe para hablar de las intimidades de ambos como pareja. “Ha dicho cosas que yo me habría guardado porque forman parte de nuestra intimidad”, se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez, que estaba deseando que llegase el momento de reencontrarse con la tonadillera.

Asimismo, la sobrina de Isabel Pantoja, ha subrayado que nunca le pidió al windsurfista que la esperara durante su concurso en Honduras: “Él tampoco me dice que me va a esperar. La reflexión fue que ojalá cuando estuviera allí me diera cuenta que le echaba de menos”. Y es que, aunque ambos han cambiado en estos meses, Anabel cree que hay líneas que nunca se tienen que sobrepasar: “Hay cosas que no se deben de pasar y códigos que no se deben romper. Aunque mi matrimonio no fuera el ideal, mi relación fueron cuatro años geniales. Me ha dolido mucho el comentario de que él no quería casarse. Dos personas no se casan si uno no quiere”. Pese a todo, la televisiva ha querido dejar sus diferencias a un lado y manifestar que, pase lo que pase, Omar Sánchez siempre podrá contar con su apoyo: “A mí me va a tener siempre”.