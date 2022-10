Kiko Rivera vive sus horas más bajas al tener que haber acudido de urgencia al hospital Virgen del Rocío de Sevilla a consecuencia de un ictus, durante la pasada madrugada. El Dj lucha por recuperarse de este grave problema de salud y está en manos de los médicos del centro. Desde los medios de comunicación desplazados hasta la zona se desliza que las próximas 24 horas son claves.

Este inesperada noticia ha sido un durísimo varapalo para la familia, si bien, ninguno -ni tan siquiera el propio Kiko- podría imaginar que el desenlace sería un infarto cerebral. Las últimas horas del hijo de Isabel Pantoja habían transcurrido con cierta normalidad, sin síntomas previos al menos hechos públicos por él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Kiko Rivera estaba centrado en el estreno de su nueva canción, Vudú, para cuya letra se había inspirado en Irene Rosales. Su mujer se encuentra junto al músico en todo momento, nerviosa por la incertidumbre del momento pero dispuesta a darle todo el cariño del mundo. Son instantes de mucha preocupación en el entorno del sevillano.

Tan solo unas horas antes de sufrir el ictus, Kiko Rivera compartía esta storie en la que aparecía con no muy buen aspecto, rostro cansado, ojeras y compartía un mensaje preocupante: «Hoy estamos de estreno pero yo estoy bien jodido». Del mismo modo, Kiko se estrenaba con un nuevo proyecto personal de videojuegos en el que había puesto muchas ilusiones: KR Gaming. Mediante la consola, el Dj había encontrado un pasatiempo que le permitía conectar virtualmente con sus seguidores y matar el tiempo.

Lo que empezaron siendo unas leves dolencias han acabado con un severo problema de salud que lo tiene en la camilla de un hospital. Todavía no hay reacciones en el entorno de Rivera. Su mujer es su principal sustento y tendrá que hacerse fuerte en estos momentos tan complicados. Hace pocos días cumplían su sexto aniversario y se mostraban más enamorados que nunca.

No todo eran buenas noticias para él. Hace unos días, Isa Pantoja había arremetido contra él en el plató de Ana Rosa: «Está vendiendo que se está reconciliando con mi madre… Él reconoce que me debe dinero, y yo no he dicho ni la cantidad, y encima tiene el descaro de decir que no me lo va a devolver (…) Me parece de vergüenza, es una persona despreciable, yo no lo quiero en mi vida para nada, me he dado cuenta con esto», decía su hermana, entre otras lindezas. Unos días después desvelaría que la cifra que le adeudaba eran unos 6.000 euros.

Quien tampoco se ha pronunciado ha sido Isabel Pantoja. Madre e hijo habían experimentado un ligero acercamiento en las últimas semanas pero sus posturas seguían siendo muy lejanas. Sea como fuere, esto es otro jarro de agua fría para la tonadillera, llena de problemas últimamente, sin ningún género de duda.