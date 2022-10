Isa Pantoja entierra el hacha de guerra con Kiko a golpe de ‘visita de la paz’

No cabe duda de que el viernes no ha empezado de la mejor manera para la familia Pantoja. Ha sido durante esta misma mañana cuando ha podido saberse que, a lo largo de la última noche, Kiko Rivera sufría un ictus por el que tenía ser ingresado de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, clínica en la cual permanece en observación hasta nueva orden. Un durísimo varapalo que ha hecho saltar las alarmas de todos sus seres queridos, permaneciendo todos ellos visiblemente preocupados ante la evolución del DJ.

Por su parte, ha sido Irene Rosales la encargada de detallar el último parte de salud de su marido. Haciendo gala de su cercanía, la que fuera colaboradora de Viva la vida ha hablado largo y tendido con la prensa para admitir su preocupación, aunque con total positividad de cara a las próximas horas: “Está todo bien, está todo controlado, ha sido un susto y está aquí porque es donde mejor puede estar”, aseguraba, dejando entrever además que Isabel Pantoja había sido informada de lo sucedido, y que todos los familiares están apoyando al intérprete de Así soy yo en tan difícil situación.

Por otro lado, quien también se ha desplazado hasta el hospital sevillano ha sido Merchi, madre de Anabel Pantoja, que no ha querido detallar el porqué de su visita a la clínica. No obstante, unos minutos más tarde era su hija quien desvelaba que Mercedes Bernal tenía que llevar a cabo unos análisis en el enclave en cuestión, probablemente sin llegar a imaginar la gran afluencia mediática que había en los aledaños. Por si fuera poco, en este mismo centro hospitalario también está ingresado Bernardo Pantoja, algo por lo que la colaboradora de Sálvame se ha mostrado muy emocionada: “Todo va a salir bien. Confío en el hospital en el que está, además está con mi papi y están los dos juntos. Sabe que todos estamos con él”, confesaba la ex de Omar Sánchez visiblemente tensa.

Lo que nadie podía llegar a imaginar es que, a primera hora de la tarde, serían Isa Pantoja y Asraf Beno quienes dejarían la capital española para poner rumbo hacia la ciudad hispalense en la que Kiko Rivera se encuentra ingresado, aunque no han podido verle ya que, de momento, no se admiten visitas para no alterar su estado anímico. Dados los últimos rifirrafes mediáticos que han tenido lugar entre el hermano de Cayetano Rivera y la colaboradora de El Programa de Ana Rosa, era de esperar que ella sería una de las últimas personas en acudir a la clínica para ver a su hermano. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que, según ha confirmado Sálvame, la ex de Alberto Isla ha enterrado el hacha de guerra dada la gravedad de las circunstancias, dejando a un lado el malestar para apoyar a su hermano en lo que quizá puede ser un acercamiento que marque un antes y un después en su relación familiar.

De esta manera, se espera que rostros conocidos como el de Cayetano Rivera, Canales Rivera o Anabel Pantoja se desplacen hasta el hospital para ver a Kiko Rivera si su situación no mejora, aunque por el momento continúan dando cabida a sus distintos compromisos profesionales.