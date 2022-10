Anabel Pantoja, más emocionada que nunca ante el susto de Kiko Rivera: “Está con mi papi”

No están siendo los mejores momentos para la familia Pantoja. Ha sido durante esta misma mañana cuando se ha dado a conocer que Kiko Rivera ha sido ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a consecuencia de un ictus, razón por la que permanece en observación mientras que los profesionales médicos de la clínica en cuestión están completamente pendientes de su evolución, además de algunos seres queridos como Irene Rosales y Cayetano Rivera.

No obstante, quien no ha podido desplazarse hasta el enclave mencionado ha sido Anabel Pantoja. La prima del DJ ha tenido que desplazarse hasta el Pabellón 14 de IFEMA MADRID con motivo del evento profesional bautizado como Salón Look. Una cita de lo más especial en la que la sobrina de la tonadillera ha podido ejercer como perfecta imagen de Termix, motivo por el que los medios de comunicación se han querido enterar de cómo se encuentra su primo. Uno de ellos ha sido Sálvame, programa al que la prima de Isa Pantoja ha dado portazo al asegurar que no tiene por qué dar explicaciones sobre si ha sido ella quien ha avisado a su tía sobre lo sucedido: “No es importante ahora quién ha avisado a quién, estamos toda la familia preocupados por Kiko”, ha zanjado, apresurándose para continuar su camino y sin dirigir apenas la palabra a los que fueron sus compañeros de plató.

Con quienes sí ha mostrado una imagen mucho más humana sobre sí misma ha sido con los reporteros de la agencia Gtres. Y es que, la hija de Bernardo Pantoja no ha podido evitar emocionarse al hablar sobre el inmerso cariño que siente hacia su primo, lo que hace que esta situación no esté siendo nada fácil para ella. Anabel ha admitido “querer muchísimo” a Kiko pese a todos los rifirrafes que han protagonizado, aunque no ha querido dar más detalles sobre su estado de salud hasta que sea él mismo quien pueda darlos: “Ha sido una mañana dura, pero estoy bien. Ahora estoy más tranquila, tengo que trabajar porque esto estaba en mi agenda pero bien, estoy tranquila y pido disculpas a toda la gente a la que no he podido responder. Muchísimas gracias porque sé que ha sido porque tenéis cariño a Kiko”, comenzaba explicando, para después alentar a todos los seguidores del DJ: “Todo va a salir bien. Confío en el hospital en el que está, además está con mi papi y están los dos juntos. Sabe que todos estamos con él, yo tengo planes de ir pero tengo que cumplir con cosas antes”, zanjaba, dejando entrever que espera desplazarse a su ciudad natal en las próximas horas para apoyar a su primo en primera persona, aunque ya lo está haciendo en cada aparición pública que protagoniza de una manera con la que aclara que entre ellos ya no existe ningún malestar pese a haber contado con un pasado un tanto convulso.